Казахстанские ученые помогли переписать мировую историю собак

Казахстанские археологи – ученые Торайгыров университета Виктор Мерц и Илья Мерц, а также Эмма Усманова и Виктор Варфоломеев из Карагандинского национального исследовательского университета имени Е.А.Букетова – стали соавторами мирового научного открытия, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 28 ноября 2025 года в Министерстве науки и высшего образования РК, в старейшем американском научном журнале Science вышла статья "Широкое разнообразие собак за тысячелетия до современных методов разведения", подготовленная международным научным коллективом из 40 организаций. Отечественные ученые вошли в состав этого коллектива.

"Проведенное исследование под руководством Эксетерского университета (Великобритания) и Французского национального центра научных исследований (Франция) является на сегодняшний день самым масштабным. Оно охватывает образцы от плейстоцена до современности, полученные из различных регионов мира. Работа началась в 2012 году и включала анализ 643 современных и археологических черепов псовых – собак и волков, существовавших на протяжении последних 50 тысяч лет. С помощью 3D-сканирования более чем 600 древних и современных черепов было установлено, что собаки раннего голоцена демонстрировали разнообразие форм, сопоставимое с современным. Это означает, что многие физические различия, характерные для нынешних пород, имеют глубокие корни и появились вскоре после одомашнивания", – рассказали в министерстве об открытии.

Отмечается, что новаторское исследование позволило определить период, когда домашние собаки впервые начали демонстрировать внутривидовое разнообразие, свойственное им сегодня.

"Применив передовые методы анализа формы костей, ученые проследили возникновение отдельных морфологических типов собак среди сотен археологических образцов, существовавших десятки тысяч лет назад. Процесс разделения собак по размеру и строению начался не менее 11 тысяч лет назад. Уже в мезолите и неолите собаки отличались широким диапазоном форм и размеров. Это разнообразие, вероятно, отражает их различные функции в ранних человеческих сообществах – от охоты и выпаса скота до сопровождения и охраны, вследствие чего относительно быстро появились многочисленные вариации, которые впоследствии оформились в породы", – определили ученые.

Полученные результаты опровергают распространенные гипотезы о том, что разнообразие собак – в значительной степени недавнее явление, возникшее благодаря селекционному разведению XIX века.

Исследование показывает, что существенные различия в форме и размере черепа у домашних собак существовали уже тысячи лет назад, вскоре после их отделения от волков.

"Также подчеркивается сложность поиска самых ранних домашних собак: ни один из позднеплейстоценовых образцов, некоторые из которых ранее считались "протособаками", не имел формы черепа, соответствующей одомашниванию. Это свидетельствует о том, что самые ранние этапы процесса все еще затруднительно реконструировать", – заключили в министерстве.

