Культура и шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за долгое время появились на публике вместе с детьми

Принц Гарри и Меган Маркл, дети, выход в свет , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 00:02 Фото: Instagram/meghan
Супруги Сассекские вместе с сыном Арчи и дочерью Лилибет приняли участие в благотворительной акции в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Page Six, Гарри и Меган вместе с детьми посетили кухню волонтерской организации Our Big Kitchen Los Angeles, где помогали готовить и упаковывать еду для малообеспеченных.

На опубликованных снимках супруги формируют печенье, Лилибет наблюдает за работой волонтеров, а Арчи занимается тестом под присмотром родителей.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл вызвала волну критики после появления на обложке журнала. Она стала героиней обложки зимнего номера американского Harper’s Bazzar. За фото отвечал Малик Бодиан. На обложке Меган в подиумном Dior Джонатана Андерсона.

Айсулу Омарова
Читайте также
Меган Маркл опубликовала видео с принцем Гарри из роддома
07:44, 05 июня 2025
Меган Маркл опубликовала видео с принцем Гарри из роддома
Принц Гарри прибудет на коронацию Чарльза III без Меган Маркл
21:58, 12 апреля 2023
Принц Гарри прибудет на коронацию Чарльза III без Меган Маркл
Карл III впервые за долгое время появился на публике
07:03, 01 апреля 2024
Карл III впервые за долгое время появился на публике
