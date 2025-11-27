Принц Гарри и Меган Маркл впервые за долгое время появились на публике вместе с детьми

Супруги Сассекские вместе с сыном Арчи и дочерью Лилибет приняли участие в благотворительной акции в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Page Six, Гарри и Меган вместе с детьми посетили кухню волонтерской организации Our Big Kitchen Los Angeles, где помогали готовить и упаковывать еду для малообеспеченных.

На опубликованных снимках супруги формируют печенье, Лилибет наблюдает за работой волонтеров, а Арчи занимается тестом под присмотром родителей.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл вызвала волну критики после появления на обложке журнала. Она стала героиней обложки зимнего номера американского Harper’s Bazzar. За фото отвечал Малик Бодиан. На обложке Меган в подиумном Dior Джонатана Андерсона.

