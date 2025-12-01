Григорий Лепс встал на защиту Долиной после скандала с квартирой

Фото: Instagram/gvleps

История с мошенничеством вокруг российской певицы Ларисы Долиной набирает обороты. На фоне бурной реакции на "эффект Долиной" за певицу неожиданно вступился Григорий Лепс, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Абзац", Григорий Лепс резко пресек обсуждение журналистом его коллеги словами: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Караганды (@rec_krg) "Вы прокурор, вы судья? Не надо в это дело лезть. Не надо об этом говорить", – категорично заявил музыкант на пресс-завтраке "Русской медиагруппы". Он подчеркнул, что Долина не могла действовать умышленно: "Она в этом обмане не нуждается. Она сильная женщина и великолепная певица", – цитирует певца "Абзац". Ранее общество резко отреагировало на решение суда, который вернул российской певице Ларисе Долиной квартиру, проданную ею летом 2024 года и впоследствии признанную частью мошеннической схемы.

