В России массово "отменяют" Ларису Долину: почему певица разозлила всю страну

Общество резко отреагировало на решение суда, который вернул российской певице Ларисе Долиной квартиру, проданную ею летом 2024 года и впоследствии признанную частью мошеннической схемы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Fontanka.ru, покупательница недвижимости – мать-одиночка Полина Лурье – осталась и без жилья, и без денег, тогда как аферисты получили реальные сроки вплоть до семи лет колонии. Требования Долиной о компенсации более 176 млн рублей суд предложил рассматривать отдельно в гражданском порядке.

Именно судьба покупательницы вызвала волну негодования. В соцсетях пользователи задаются вопросом, почему закон не защищает тех, кто честно заплатил за квартиру. Многие отмечают, что возвращение недвижимости звезде фактически оставило Лурье в безвыходной ситуации.

На фоне этого в сети начался стихийный бойкот: сеть "Бургер Кинг" заявила, что больше не доставляет еду по адресу певицы, а ресторан "Кафе Пушкинъ" убрал из расписания ее новогоднее выступление. Коллеги артистки также высказались резко – певица Слава и телеведущая Алена Водонаева обвинили Долину в несправедливости.

В соцсетях появилось выражение "эффект Долиной" – так пользователи называют случаи, когда продавец недвижимости пытается признать сделку недействительной, ссылаясь на мошенничество. Появилась даже шуточная "Стена Долиной", куда, по словам пользователей, поклонники приносят символические вещи, чтобы "уберечь" будущие сделки.

Сама Долина ситуацию не комментирует. Комментарии к ее соцсетям отключены, а под свежими публикациями поклонники оставляют преимущественно негативные реакции.

