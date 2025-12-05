#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.65
582.89
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.65
582.89
6.47
Культура и шоу-бизнес

"Молчит из-за графика": Лариса Долина назначила дату публичного ответа на фоне скандала

Лариса Долина, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 05:59 Фото: ВКонтакте/Лариса Долина
Пока в медиапространстве идет волна хейта вокруг истории с продажей недвижимости Ларисы Долиной, российская певица продолжает большие гастроли по Дальнему Востоку, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивно для POPCAKE концертный директор певцы Сергей Пудовкин рассказал, как артистка переживает этот период и что планирует.

Несмотря на громкую историю, Пудовкин заверил, что профессиональная жизнь артистки не претерпела изменений. Сейчас на ее концерты все билеты распроданы.

Самым важным стало заявление Сергея о готовящемся официальном комментарии от самой Ларисы Долиной. По его словам, певица физически не может дать оперативный ответ на происходящее в медиа из-за напряженного графика.

"Надо смотреть. Ситуация очень сложная. Справедливость должна быть для всех без исключений. В ближайшее время Лариса Долина даст комментарий. Сказать всю правду и все, что происходит не было возможности. 5 декабря этот ответ будет. Негативная волна началась после оглашения приговора, с 26 ноября", – сказал Сергей Пудовкин.

Директор был немногословен. Он не отрицает сложности ситуации, но комментировать слухи вокруг "отмены" певицы не стал.

Ранее астролог Володина раскрыла, почему на Ларису Долину обрушился такой скандал.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Григорий Лепс встал на защиту Долиной после скандала с квартирой
06:59, 01 декабря 2025
Григорий Лепс встал на защиту Долиной после скандала с квартирой
Астролог Володина раскрыла, почему на Ларису Долину обрушился такой скандал
16:20, 04 декабря 2025
Астролог Володина раскрыла, почему на Ларису Долину обрушился такой скандал
Лариса Долина сделала неожиданное заявление
10:18, 04 июня 2024
Лариса Долина сделала неожиданное заявление
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: