"Молчит из-за графика": Лариса Долина назначила дату публичного ответа на фоне скандала

Пока в медиапространстве идет волна хейта вокруг истории с продажей недвижимости Ларисы Долиной, российская певица продолжает большие гастроли по Дальнему Востоку, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивно для POPCAKE концертный директор певцы Сергей Пудовкин рассказал, как артистка переживает этот период и что планирует.

Несмотря на громкую историю, Пудовкин заверил, что профессиональная жизнь артистки не претерпела изменений. Сейчас на ее концерты все билеты распроданы.

Самым важным стало заявление Сергея о готовящемся официальном комментарии от самой Ларисы Долиной. По его словам, певица физически не может дать оперативный ответ на происходящее в медиа из-за напряженного графика.

"Надо смотреть. Ситуация очень сложная. Справедливость должна быть для всех без исключений. В ближайшее время Лариса Долина даст комментарий. Сказать всю правду и все, что происходит не было возможности. 5 декабря этот ответ будет. Негативная волна началась после оглашения приговора, с 26 ноября", – сказал Сергей Пудовкин.

Директор был немногословен. Он не отрицает сложности ситуации, но комментировать слухи вокруг "отмены" певицы не стал.

