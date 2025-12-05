"Молчит из-за графика": Лариса Долина назначила дату публичного ответа на фоне скандала
Фото: ВКонтакте/Лариса Долина
Пока в медиапространстве идет волна хейта вокруг истории с продажей недвижимости Ларисы Долиной, российская певица продолжает большие гастроли по Дальнему Востоку, сообщает Zakon.kz.
Эксклюзивно для POPCAKE концертный директор певцы Сергей Пудовкин рассказал, как артистка переживает этот период и что планирует.
Несмотря на громкую историю, Пудовкин заверил, что профессиональная жизнь артистки не претерпела изменений. Сейчас на ее концерты все билеты распроданы.
Самым важным стало заявление Сергея о готовящемся официальном комментарии от самой Ларисы Долиной. По его словам, певица физически не может дать оперативный ответ на происходящее в медиа из-за напряженного графика.
"Надо смотреть. Ситуация очень сложная. Справедливость должна быть для всех без исключений. В ближайшее время Лариса Долина даст комментарий. Сказать всю правду и все, что происходит не было возможности. 5 декабря этот ответ будет. Негативная волна началась после оглашения приговора, с 26 ноября", – сказал Сергей Пудовкин.
Директор был немногословен. Он не отрицает сложности ситуации, но комментировать слухи вокруг "отмены" певицы не стал.
Ранее астролог Володина раскрыла, почему на Ларису Долину обрушился такой скандал.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript