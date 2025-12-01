#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Культура и шоу-бизнес

Фото Лизы Арзамасовой с мамой и подросшими детьми восхитили поклонников

российская актриса Лиза Арзамасова с мамой, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 11:23 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Актриса Лиза Арзамасова посвятила пост Дню матери, который отмечали в России 30 ноября, сообщает Zakon.kz.

В Instagram звезда "Папиных дочек" поделилась снимками со своей мамой, 55-летней Юлией Арзамасовой, и детьми – Львом и Лией.

"И только когда сама становишься мамой, по-настоящему начинаешь понимать нежность и трепетность бытия, и зачем все…" – подписала пост Лиза.

Подписчики артистки, которые всегда восхищаются Елизаветой и ее семьей, снова осыпали их восторженными комментариями:

  • Любуюсь на вас! на вас всех! Прекрасные мамы прелестные детишки! Живите долго, красиво, счастливо!
  • Какие славные! Счастья, здоровья и любви!
  • Лизонька, какие красивые вы все! И какая красивая мама.
  • Какие же вы прекрасные и красивые – мамы.

В сентябре 2025-го 30-летняя Лиза Арзамасова умилила подписчиков своим детским фото, сделанным перед началом учебного года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Ставки по депозитам в Казахстане превысили исторический максимум
11:26, Сегодня
Ставки по депозитам в Казахстане превысили исторический максимум
Улыбающаяся Лиза Арзамасова восхитила поклонников
00:10, 02 мая 2025
Улыбающаяся Лиза Арзамасова восхитила поклонников
Какая молодая: фанаты восхитились мамой Лизы Арзамасовой
01:52, 06 февраля 2025
Какая молодая: фанаты восхитились мамой Лизы Арзамасовой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: