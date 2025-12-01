Фото Лизы Арзамасовой с мамой и подросшими детьми восхитили поклонников

Актриса Лиза Арзамасова посвятила пост Дню матери, который отмечали в России 30 ноября, сообщает Zakon.kz.

В Instagram звезда "Папиных дочек" поделилась снимками со своей мамой, 55-летней Юлией Арзамасовой, и детьми – Львом и Лией.

"И только когда сама становишься мамой, по-настоящему начинаешь понимать нежность и трепетность бытия, и зачем все…" – подписала пост Лиза.

Подписчики артистки, которые всегда восхищаются Елизаветой и ее семьей, снова осыпали их восторженными комментариями:

Любуюсь на вас! на вас всех! Прекрасные мамы прелестные детишки! Живите долго, красиво, счастливо!

Какие славные! Счастья, здоровья и любви!

Лизонька, какие красивые вы все! И какая красивая мама.

Какие же вы прекрасные и красивые – мамы.

В сентябре 2025-го 30-летняя Лиза Арзамасова умилила подписчиков своим детским фото, сделанным перед началом учебного года.