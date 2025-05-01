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Культура и шоу-бизнес

Улыбающаяся Лиза Арзамасова восхитила поклонников

Лиза Арзамасова, актриса , фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 00:10 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса Лиза Арзамасова порадовала подписчиков в Instagram новой публикацией, на которой запечатлена с широкой улыбкой, сообщает Zakon.kz.

Актриса, известная по ролям в сериале "Папины дочки", 1 мая выложила снимок, сопроводив его коротким пожеланием: "Счастливого мая, друзья!".

Поклонники звезды тепло отреагировали на пост, отметив ее светящийся образ и позитивное настроение. 

  • Какая очаровательная улыбка!
  • Это вообще апофеоз счастья! Восхищаюсь. Спасибо за это фото, Лиза!
  • Счастливого мая всей вашей прекрасной семье!

А ранее жена Кайрата Нуртаса показала, как ее сын контролирует сестер. 

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Айсулу Омарова
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