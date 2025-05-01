Улыбающаяся Лиза Арзамасова восхитила поклонников
Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса Лиза Арзамасова порадовала подписчиков в Instagram новой публикацией, на которой запечатлена с широкой улыбкой, сообщает Zakon.kz.
Актриса, известная по ролям в сериале "Папины дочки", 1 мая выложила снимок, сопроводив его коротким пожеланием: "Счастливого мая, друзья!".
Поклонники звезды тепло отреагировали на пост, отметив ее светящийся образ и позитивное настроение.
- Какая очаровательная улыбка!
- Это вообще апофеоз счастья! Восхищаюсь. Спасибо за это фото, Лиза!
- Счастливого мая всей вашей прекрасной семье!
А ранее жена Кайрата Нуртаса показала, как ее сын контролирует сестер.
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