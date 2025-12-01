#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
513.45
596.99
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
513.45
596.99
6.59
Культура и шоу-бизнес

Звезда "Декстера" Герард О'Доннелл удивил фанатов и поступил в полицейскую академию

актер решил поступить в полицейскую академию, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 21:50 Фото: pixabay
65-летний американский актер Герард О'Доннелл поступил в полицейскую академию Эшвилла в штате Северная Каролина, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CNN, на данный момент артист обучается, чтобы стать настоящим сотрудником правоохранительных органов. Актер решил сменить карьеру после того, как в 2024 году ураган "Хелен" обрушился на штат Северная Каролина, куда он переехал с супругой. Тогда артист захотел помогать обществу и стать полицейским.

"В 65 лет О'Доннелл качается, отжимается и пробегает несколько миль в неделю вместе с новобранцами на десятки лет моложе его", – говорится в сообщении.

О'Доннелл наиболее известен по своим ролям полицейских, детективов и инспекторов в различных популярных проектах. Он принял участие в таких картинах, как "Декстер", "Касл", "Безумцы", "Говорящая с призраками", "Морская полиция: Спецотдел", "Детектив Раш", "Военно-юридическая служба", "Вавилон 5", "Полиция Нью-Йорка", "Босх", "Спецназ", "Американская история преступлений", "Мыслить как преступник: За границей".

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова сыграла в фильме хозяйку завода по производству пельменей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Как поступить в Академию правоохранительных органов при Генпрокуратуре
14:48, 02 февраля 2023
Как поступить в Академию правоохранительных органов при Генпрокуратуре
Кто может поступить в Академию правоохранительных органов
11:04, 22 сентября 2023
Кто может поступить в Академию правоохранительных органов
Автопортрет Джонни Деппа поступил в продажу
11:30, 21 июля 2023
Автопортрет Джонни Деппа поступил в продажу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: