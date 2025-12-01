Звезда "Декстера" Герард О'Доннелл удивил фанатов и поступил в полицейскую академию

65-летний американский актер Герард О'Доннелл поступил в полицейскую академию Эшвилла в штате Северная Каролина, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CNN, на данный момент артист обучается, чтобы стать настоящим сотрудником правоохранительных органов. Актер решил сменить карьеру после того, как в 2024 году ураган "Хелен" обрушился на штат Северная Каролина, куда он переехал с супругой. Тогда артист захотел помогать обществу и стать полицейским.

"В 65 лет О'Доннелл качается, отжимается и пробегает несколько миль в неделю вместе с новобранцами на десятки лет моложе его", – говорится в сообщении.

О'Доннелл наиболее известен по своим ролям полицейских, детективов и инспекторов в различных популярных проектах. Он принял участие в таких картинах, как "Декстер", "Касл", "Безумцы", "Говорящая с призраками", "Морская полиция: Спецотдел", "Детектив Раш", "Военно-юридическая служба", "Вавилон 5", "Полиция Нью-Йорка", "Босх", "Спецназ", "Американская история преступлений", "Мыслить как преступник: За границей".

Jerry O'Donnell, a 65-year-old actor who has appeared as a law enforcement officer on series like 'Bosch' and 'The Bold and the Beautiful,' has now become a real-life police trainee in North Carolina. https://t.co/ClPkv6riLJ — Entertainment Weekly (@EW) December 1, 2025

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова сыграла в фильме хозяйку завода по производству пельменей.