Жестоко избил и сжег тело: в Индии таксист убил свою любовницу

В индийском штате Махараштра 33-летний таксист расправился с 26-летней подругой, так как она слишком сильно требовала замужества, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of India, 26 ноября женщина не вернулась домой и ее родственник обратился в полицию.

Выяснилось, что в тот день жертва отвела сына в школу и встретилась с возлюбленным, водителем такси, который пообещал отвезти ее в свою родную деревню, но вместо этого вывез за город, где душил и избивал железной трубой. Далее мужчина слил бензин из своей машины и поджег жертву. 27 ноября полиция обнаружила полуобгоревшее тело женщины.

Отмечается, что первое время подозреваемый отрицал свою причастность к преступлению, но во время продолжительного допроса признался, что состоял в отношениях с жертвой несколько лет, и женщина хотела, чтобы он женился на ней. Так как мужчина уже был женат, он решил разорвать отношения, раз и навсегда избавившись от бывшей возлюбленной.

