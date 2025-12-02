#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Голливудская актриса рассказала, как болезнь заставила ее радикально похудеть на 22 кг

Эми Шумер, похдедие, актеры , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 01:03 Фото: Instagram/amyschumer
Американская актриса Эми Шумер рассказала, что сбросила 22 килограмма ради собственного здоровья, сообщает Zakon.kz.

Об этом 44-летняя звезда сообщила в Instagram, где поделилась подробностями своего состояния.

Шумер подчеркнула, что никогда не делала ни ботокс, ни филлеры, и опровергла данные СМИ о том, что похудела всего на 13 килограммов – по ее словам, вес ушел почти вдвое больше.

"Я похудела не ради красоты – хотя выглядеть привлекательнее тоже приятно, пусть и ненадолго. Я сделала это, чтобы выжить. У меня заболевание, из-за которого лицо сильно отекает и которое может привести к смерти", – написала актриса, имея в виду свой диагноз – синдром Кушинга.

Синдром Кушинга – это состояние, при котором организм производит избыточное количество кортизола. Зрительные изменения и отечность лица, набор веса, высокое давление, растяжки – лишь часть симптомов. Актрисе о возможной болезни впервые подсказала внимательная подписчица в комментариях.

"Прошу прощения за чувства, которые вызывает у вас моя потеря веса. Прошу прощения у всех, кого я подводила", – добавила Шумер.

По ее словам, теперь она избавилась от боли и снова может играть в пятнашки со своим сыном.

А ранее стало известно, что актриса Агата Муцениеце стала мамой в третий раз – у нее родилась дочь от музыканта Петра Дранги.

Айсулу Омарова
