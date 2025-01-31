Звезда американских комедий Эми Шумер поделилась печальным опытом похудения

43-летняя американская актриса Эми Шумер в одном из новых интервью рассказала о последствиях инъекций "Оземпика" – препарата для лечения диабетиков, с помощью которого в последнее время многие звезды заметно худеют, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Independent, артистка заявила, что из-за особенностей организма она чрезвычайно склонна к тошноте.

"Итак, я попробовала "Оземпик" почти три года назад и была прикована к постели. Меня постоянно рвало, сил не было. Но другие люди принимают этот препарат, и у них все хорошо", – поделилась она.

При этом, продолжила актриса, ей удалось похудеть на 13 кг.

"Но я не могла поднять голову с подушки, так какой в ​​этом смысл?" – резюмировала Шумер.

Эми Шумер – американская стендап-комедиантка, сценаристка, продюсер и актриса. Началом звездной карьеры Эми стало ее собственное шоу "Внутри Эми Шумер" (2013-…) на Comedy Central, а в 2015 году девушка вела церемонию MTV Movie Awards. Став успешной на телевиденье, Шумер написала сценарий фильма "Девушка без комплексов" (2015), в котором сыграла главную роль. Также известна благодаря фильмам "Лунатики" (2012), "Ищу друга на конец света" (2011), "Красотка на всю голову" (2018).

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