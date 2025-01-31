#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
518.14
537.57
5.27
Мир

Звезда американских комедий Эми Шумер поделилась печальным опытом похудения

актриса, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 01:01 Фото: Instagram/amyschumer
43-летняя американская актриса Эми Шумер в одном из новых интервью рассказала о последствиях инъекций "Оземпика" – препарата для лечения диабетиков, с помощью которого в последнее время многие звезды заметно худеют, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Independent, артистка заявила, что из-за особенностей организма она чрезвычайно склонна к тошноте.

"Итак, я попробовала "Оземпик" почти три года назад и была прикована к постели. Меня постоянно рвало, сил не было. Но другие люди принимают этот препарат, и у них все хорошо", – поделилась она.

При этом, продолжила актриса, ей удалось похудеть на 13 кг.

"Но я не могла поднять голову с подушки, так какой в ​​этом смысл?" – резюмировала Шумер.

Эми Шумер – американская стендап-комедиантка, сценаристка, продюсер и актриса. Началом звездной карьеры Эми стало ее собственное шоу "Внутри Эми Шумер" (2013-…) на Comedy Central, а в 2015 году девушка вела церемонию MTV Movie Awards. Став успешной на телевиденье, Шумер написала сценарий фильма "Девушка без комплексов" (2015), в котором сыграла главную роль. Также известна благодаря фильмам "Лунатики" (2012), "Ищу друга на конец света" (2011), "Красотка на всю голову" (2018).

Ранее эксперты рассказали, что есть, чтобы жить дольше.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Солдаты танковой дивизии погибли на тренировке в США
Мир
01:57, 01 февраля 2025
Солдаты танковой дивизии погибли на тренировке в США
Последние данные о поиске погибших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне
Мир
01:44, 01 февраля 2025
Последние данные о поиске погибших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне
60 лет без сна: пожилой вьетнамский фермер поставил в тупик врачей
Мир
00:19, 01 февраля 2025
60 лет без сна: пожилой вьетнамский фермер поставил в тупик врачей
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: