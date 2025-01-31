Звезда американских комедий Эми Шумер поделилась печальным опытом похудения
Фото: Instagram/amyschumer
43-летняя американская актриса Эми Шумер в одном из новых интервью рассказала о последствиях инъекций "Оземпика" – препарата для лечения диабетиков, с помощью которого в последнее время многие звезды заметно худеют, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Independent, артистка заявила, что из-за особенностей организма она чрезвычайно склонна к тошноте.
"Итак, я попробовала "Оземпик" почти три года назад и была прикована к постели. Меня постоянно рвало, сил не было. Но другие люди принимают этот препарат, и у них все хорошо", – поделилась она.
При этом, продолжила актриса, ей удалось похудеть на 13 кг.
"Но я не могла поднять голову с подушки, так какой в этом смысл?" – резюмировала Шумер.
Эми Шумер – американская стендап-комедиантка, сценаристка, продюсер и актриса. Началом звездной карьеры Эми стало ее собственное шоу "Внутри Эми Шумер" (2013-…) на Comedy Central, а в 2015 году девушка вела церемонию MTV Movie Awards. Став успешной на телевиденье, Шумер написала сценарий фильма "Девушка без комплексов" (2015), в котором сыграла главную роль. Также известна благодаря фильмам "Лунатики" (2012), "Ищу друга на конец света" (2011), "Красотка на всю голову" (2018).
Ранее эксперты рассказали, что есть, чтобы жить дольше.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript