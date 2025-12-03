#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Культура и шоу-бизнес

Майли Сайрус вышла в свет с новым бойфрендом

Майли Сайрус с бойфрендом, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 05:59 Фото: Instagram/mileycyrus
33-летняя американская певица Майли Сайрус подогрела слухи о помолвке, показав массивное обручальное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, это произошло на красной дорожке мировой премьеры фильма "Аватар: Легенда об Аанге" в Лос-Анджелесе.

В свет знаменитость вышла вместе со своим возлюбленным Максом Морандо. Певица и 27-летний Морандо впервые появились вместе на публике в декабре 2021 года, а в апреле 2022-го пара открыто заявила о своих отношениях.

Бывший супруг Майли – 35-летний Лиам Хемсворт – тоже приходит на премьеры не один. Его сопровождает невеста, модель Габриэлла Брукс. Лиам и Габриэлла вместе с 2019 года. Их роман начался вскоре после развода актера с Майли Сайрус. В сентябре 2025 года пара объявила о помолвке, но до сих пор не раскрыла дату свадьбы.

Ранее голливудская актриса рассказала, как болезнь заставила ее радикально похудеть на 22 кг.

Аксинья Титова
