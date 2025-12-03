Майли Сайрус вышла в свет с новым бойфрендом
Фото: Instagram/mileycyrus
33-летняя американская певица Майли Сайрус подогрела слухи о помолвке, показав массивное обручальное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Daily Mail, это произошло на красной дорожке мировой премьеры фильма "Аватар: Легенда об Аанге" в Лос-Анджелесе.
В свет знаменитость вышла вместе со своим возлюбленным Максом Морандо. Певица и 27-летний Морандо впервые появились вместе на публике в декабре 2021 года, а в апреле 2022-го пара открыто заявила о своих отношениях.
Бывший супруг Майли – 35-летний Лиам Хемсворт – тоже приходит на премьеры не один. Его сопровождает невеста, модель Габриэлла Брукс. Лиам и Габриэлла вместе с 2019 года. Их роман начался вскоре после развода актера с Майли Сайрус. В сентябре 2025 года пара объявила о помолвке, но до сих пор не раскрыла дату свадьбы.
Ранее голливудская актриса рассказала, как болезнь заставила ее радикально похудеть на 22 кг.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript