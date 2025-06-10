Майли Сайрус рассказала, как скрывала наркозависимость за увлечением винтажной одеждой
Фото: Instagram/mileycyrus
Американская певица Майли Сайрус рассказала о том, как скрывала траты на наркотики от своего бухгалтера. Артистка призналась, что употребляла запрещенные вещества во время записи альбома 2015 года Miley Cyrus & Her Dead Petz, сообщает Zakon.kz.
По данным Mirror, знаменитость маскировала наркозависимость под увлечение винтажной одеждой.
"Наркотики были самой большой статьей расходов, и чтобы скрыть это от моего бухгалтера, мы называли их "винтажной одеждой". И поэтому она получала эти чеки во время гастролей постоянно", – вспоминает Майли.
Спустя время бухгалтер все же начала интересоваться этими покупками.
"И всякий раз, когда она меня видела, то говорила: "Где та футболка Джона Леннона за 15 тыс. долларов, которую ты купила?" – рассказывает Сайрус.
32-летняя певица рада, что пережила этот период, и не советует никому повторять ее опыт.
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