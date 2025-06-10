Майли Сайрус рассказала, как скрывала наркозависимость за увлечением винтажной одеждой

Фото: Instagram/mileycyrus

Американская певица Майли Сайрус рассказала о том, как скрывала траты на наркотики от своего бухгалтера. Артистка призналась, что употребляла запрещенные вещества во время записи альбома 2015 года Miley Cyrus & Her Dead Petz, сообщает Zakon.kz.

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