Культура и шоу-бизнес

Астролог Володина раскрыла, почему на Ларису Долину обрушился такой скандал

Лариса Долина, певица , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 16:20 Фото: ВКонтакте/Лариса Долина
Известный российский астролог Василиса Володина по просьбе подписчиков рассказала астроподоплеку того, что сейчас происходит в жизни певицы Ларисы Долиной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет астролог в своем Telegram-канале, масса факторов должно сойтись в гороскопе человека, чтобы на него свалились скандал и репутационный ущерб такого масштаба.

"В прогрессиях – внутреннее состояние человека – Юпитер 1,5 года назад вошел в Деву. И цели артистки поменялись. От Льва (желание блистать, быть звездой) к Деве (требовательность, придирчивость, приоритет материального). Теперь для Ларисы важнее не признание ее талантов и сценическая слава, а "за деньги – да". Поэтому она не видит необходимости вернуть деньги покупателю и сохранить доброе имя. Этот вариант даже не рассматривается", – указала Володина.

Прогрессивный Юпитер в Деве, продолжила она, резко ослаблен, в изгнании и дает этот чудовищный репутационный ущерб.

"Но не Юпитер виноват, он лишь показывает нам причины ситуации – виноват человек, который преследует свои цели в ущерб другим. Юпитер в Деве останется на долгие годы, так что полного восстановления репутации в жизни Ларисы уже не будет. Кроме внутренних причин, были и внешние, например, сразу три жестких дирекционных квадрата в этом году. Один про потерю проектов и профессиональную отмену в результате этой ситуации, но главный – квадрат Солнца к Плутону – противопоставление себя аудитории, коллективу и народный хейт по итогам", – пишет астролог.

Дала Володина и свой прогноз.


"У Полины Лурье есть шансы повернуть ситуацию в свою пользу, хотя они не так велики, как должны быть с учетом широко развернувшейся дискуссии. До февраля 2026 включительно Полине легче использовать и возникшую огласку, и значение народного гнева для пересмотра дела. Надо звонить во все колокола сейчас, с марта будет бесполезно", – отметила она.

Астролог также высказалась о возможном срыве здоровья у Ларисы Долиной из-за этой ситуации.

Мы уже сообщали, что в ноябре 2025 года суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. Это вызвало общественный резонанс, который уже прозвали в СМИ "эффектом Долиной". Ряд звезд встали на сторону народной артистки России, а некоторые, наоборот, выступили с критикой в ее адрес. Между тем в Государственной думе рассматривают возможность награждения Долиной за вклад в борьбу с мошенничеством в сфере недвижимости.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
