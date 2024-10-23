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Уехавший с семьей в США Тауекел Мусилим восхитил поклонников новой фотосессией

Уехавший с семьей в США Тауекел Мусилим восхитил поклонников новой фотосессией, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 10:32 Фото: Instagram/alina_photo_la
Известный казахстанский актер Тауекел Мусилим больше двух недель делится фотографиями из Соединенных Штатов Америки, куда уехал с семьей. Сегодня, 23 октября 2024 года, его супруга Махаббат опубликовала снимки, сделанные в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

Кадрами новой фотосессии жена одного из самых красивых актеров Казахстана поделилась в Instagram и подписала их лаконично: "Лос-Анджелес", сопроводив запись смайликом в виде розового сердечка.

Подписчики завалили супругов комплиментами и напомнили им, что они – одна из самых красивых пар казахстанского шоу-бизнеса:

  • "Как модели".
  • "Прекрасная пара".
  • "Будьте счастливы".
  • "Махаббат – умница, красавица".
  • "Какая красивая пара, тьфу-тьфу".
  • "Очень красивая пара, счастья вам".

Отметим, что в Лос-Анджелесе Тауекел и Махаббат, которые воспитывают двоих сыновей – Айторе и Амира, узнали пол третьего ребенка. Оказалось, у них снова будет мальчик.

По словам Мусилима, если бы он родился в Америке, то был бы полицейским.

Ранее трогательными фотографиями с мужем своих подписчиков восхитила Кристина Орбакайте. Снимки были сделаны во время путешествия супругов в Новой Зеландии.

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