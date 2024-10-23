Уехавший с семьей в США Тауекел Мусилим восхитил поклонников новой фотосессией
Кадрами новой фотосессии жена одного из самых красивых актеров Казахстана поделилась в Instagram и подписала их лаконично: "Лос-Анджелес", сопроводив запись смайликом в виде розового сердечка.
Подписчики завалили супругов комплиментами и напомнили им, что они – одна из самых красивых пар казахстанского шоу-бизнеса:
- "Как модели".
- "Прекрасная пара".
- "Будьте счастливы".
- "Махаббат – умница, красавица".
- "Какая красивая пара, тьфу-тьфу".
- "Очень красивая пара, счастья вам".
Отметим, что в Лос-Анджелесе Тауекел и Махаббат, которые воспитывают двоих сыновей – Айторе и Амира, узнали пол третьего ребенка. Оказалось, у них снова будет мальчик.
По словам Мусилима, если бы он родился в Америке, то был бы полицейским.
Ранее трогательными фотографиями с мужем своих подписчиков восхитила Кристина Орбакайте. Снимки были сделаны во время путешествия супругов в Новой Зеландии.