Уехавший с семьей в США Тауекел Мусилим восхитил поклонников новой фотосессией

Известный казахстанский актер Тауекел Мусилим больше двух недель делится фотографиями из Соединенных Штатов Америки, куда уехал с семьей. Сегодня, 23 октября 2024 года, его супруга Махаббат опубликовала снимки, сделанные в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

Кадрами новой фотосессии жена одного из самых красивых актеров Казахстана поделилась в Instagram и подписала их лаконично: "Лос-Анджелес", сопроводив запись смайликом в виде розового сердечка.

Подписчики завалили супругов комплиментами и напомнили им, что они – одна из самых красивых пар казахстанского шоу-бизнеса:

"Как модели".

"Прекрасная пара".

"Будьте счастливы".

"Махаббат – умница, красавица".

"Какая красивая пара, тьфу-тьфу".

"Очень красивая пара, счастья вам".

Отметим, что в Лос-Анджелесе Тауекел и Махаббат, которые воспитывают двоих сыновей – Айторе и Амира, узнали пол третьего ребенка. Оказалось, у них снова будет мальчик.

По словам Мусилима, если бы он родился в Америке, то был бы полицейским.

Ранее трогательными фотографиями с мужем своих подписчиков восхитила Кристина Орбакайте. Снимки были сделаны во время путешествия супругов в Новой Зеландии.