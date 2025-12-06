#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Продюсер раскрыл, сколько Лариса Долина заработает на корпоративах в Новый год

Лариса Долина, певица, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 04:30 Фото: ВКонтакте/Лариса Долина
Выступление российской певицы Ларисы Долиной стоит минимум 30-40 тыс. долларов – за выход на сцену народная артистка России берет до 20 млн 228 тыс. 568 тенге, сообщает Zakon.kz.

В комментарии aif.ru такую сумму озвучил продюсер артистки Леонид Дзюник, рассказавший, что она сможет собрать в сжатые сроки сумму в 112 млн рублей.

Именно столько потратила на покупку ее квартиры Полина Лурье, которой певица во время публичного обращения пообещала вернуть деньги после того, как ей вернули недвижимость в судебном порядке.

По мнению продюсера, Долина сможет собрать нужную сумму всего лишь за 10-11 концертов, если все брать "по максимальной планке". Вполне возможно, что певица отобьет ее и за новогодние корпоративы.

"Если меньше, то потребуется больше времени. За год, наверное, отдаст", – высказался Дзюник.

Ранее покупательница ответила на заявление артистки о возврате денег.

Аксинья Титова
