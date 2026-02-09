Продюсер раскрыл, во сколько "бездомной" Ларисе Долиной обходится съемная квартира

Российская певица Лариса Долина после знаменитого квартирного скандала в данный момент предпочитает снимать квартиру, которую со временем подумывает выкупить, сообщает Zakon.kz.

Это в разговоре с "Абзацем" предположил продюсер Сергей Дворцов. Он также "прикинул", в какую сумму звезде обходится аренда апартаментов:

"Лариса Александровна могла снять квартиру в радиусе центра города (Москвы) – это Тверская или Маяковская. Либо речь идет о загородной недвижимости. Стоимость в месяц такой роскоши может обойтись в 250-350 тысяч рублей (1 млн 606 тыс. 047-2 млн 248 тыс. 466 тенге) за четырех- или пятикомнатную квартиру".

После того как певица лишилась квартиры в Хамовниках, за которую покупательница Полина Лурье заплатила 112 млн рублей, знаменитость из-за санкций может остаться без имущества и в Латвии.

