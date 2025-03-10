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Мир

Мошенники вновь пытаются заработать на имени Ларисы Долиной

мошенники вновь пытаются заработать на имени Ларисы Долиной, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 21:32 Фото: Instagram/larisa.dolina.official
Мошенники от лица народной артистки России Ларисы Долиной собирают якобы пожертвования для нее через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

Концертный директор артистки Сергей Пудовкин рассказал РИА Новости о том, что в Telegram мошенники запустили бот, который от лица артистки пишет, что Долина осталась без жилья.

"Это категорическая ложь. Никаких заявлений Лариса Долина не делала. Это мошенники", – сказал представитель звезды, посоветовав сразу блокировать такие сообщения.

Отметим, что в данное время ведется уголовное дело, в котором также фигурируют мошенники, которые решили заработать на квартире артистки. 3 августа 2024 года Лариса Долина написала заявление в полицию, на квартиру наложили арест. 13 августа домой к ней пришли неизвестные, которые утверждали, что купили элитную недвижимость в Хамовниках. Певица съезжать отказалась.

22 октября полиция задержала второго фигуранта по данному делу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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