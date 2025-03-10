Мошенники вновь пытаются заработать на имени Ларисы Долиной

Мошенники от лица народной артистки России Ларисы Долиной собирают якобы пожертвования для нее через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

Концертный директор артистки Сергей Пудовкин рассказал РИА Новости о том, что в Telegram мошенники запустили бот, который от лица артистки пишет, что Долина осталась без жилья.

"Это категорическая ложь. Никаких заявлений Лариса Долина не делала. Это мошенники", – сказал представитель звезды, посоветовав сразу блокировать такие сообщения.

Отметим, что в данное время ведется уголовное дело, в котором также фигурируют мошенники, которые решили заработать на квартире артистки. 3 августа 2024 года Лариса Долина написала заявление в полицию, на квартиру наложили арест. 13 августа домой к ней пришли неизвестные, которые утверждали, что купили элитную недвижимость в Хамовниках. Певица съезжать отказалась.

22 октября полиция задержала второго фигуранта по данному делу.