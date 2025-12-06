#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Дело Долиной: покупательница ответила на заявление артистки о возврате денег

Лурье ответила на заявление Долиной вернуть деньги, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 00:15 Фото: Instagram/larisa.dolina.official
Покупательница квартиры популярной певицы Ларисы Долиной Полина Лурье отреагировала на заявления Долиной о готовности вернуть деньги, сообщает Zakon.kz.

Адвокат женщины Светлана Свириденко рассказала RT, что Лурье не будет отзывать жалобу из Верховного суда после заявления артистки. Покупательница настаивает, что жилье должно быть оформлено на нее.

"Чтобы на нее все было оформлено, как и положено. Мы настаиваем на том, что сделка была действительной", – уточнила Свириденко.

Отмечается, что на контакт с самой Лурье певица не выходила, хотя на предварительном заседании стороне Долиной предлагали встретиться лично для мирового соглашения. Как выяснилось, от этого отказалась защита артистки.

Свириденко уточнила, что с предложением о ежемесячной выплате стоимости квартиры на Свириденко вышел адвокат певицы. Однако предложенная схема не учитывала инфляции, компенсации и не содержала конкретных сроков, подчеркнула представительница Лурье.

В ноябре 2025 года суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. Это вызвало общественный резонанс, который уже прозвали в СМИ "эффектом Долиной". Ряд звезд встали на сторону народной артистки России, а некоторые, наоборот, выступили с критикой в ее адрес. Между тем в Государственной думе рассматривают возможность награждения Долиной за вклад в борьбу с мошенничеством в сфере недвижимости.

5 декабря Долина заявила, что полностью вернет деньги покупательнице Полине Лурье.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Последние
Популярные
