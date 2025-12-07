Трамп вручил медаль Сильвестру Сталлоне
Фото: X/nexta_tv
7 декабря в Овальном кабинете Дональд Трамп вручил медаль центра Кеннеди Сильвестру Сталлоне, сообщает Zakon.kz.
Премия центра Кеннеди вручается за выдающийся вклад в развитие исполнительского искусства. Во время церемонии Трамп пожаловался на то, что в современном кино, по его мнению, почти не осталось легендарных звезд.
"Мой друг – выдающийся человек, один из настоящих великих кинозвезд. Таких немного. Раньше их было гораздо больше", – сказал он, вручая награду Сталлоне.
Среди награжденных Трампом также группа Kiss, автор хита "I Will Survive" певица Глория Гейнор, британский актер Майкл Кроуфорд и кантри-певец Джордж Стрейт.
Фото: whitehouse
На днях в Белом доме прошел концерт итальянского оперного тенора Андреа Бочелли, для дополнительных гостей которого Мелания Трамп отказалась убирать елки.
