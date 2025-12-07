#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Трамп вручил медаль Сильвестру Сталлоне

Трамп наградил Сталлоне, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 02:30 Фото: X/nexta_tv
7 декабря в Овальном кабинете Дональд Трамп вручил медаль центра Кеннеди Сильвестру Сталлоне, сообщает Zakon.kz.

Премия центра Кеннеди вручается за выдающийся вклад в развитие исполнительского искусства. Во время церемонии Трамп пожаловался на то, что в современном кино, по его мнению, почти не осталось легендарных звезд.

"Мой друг – выдающийся человек, один из настоящих великих кинозвезд. Таких немного. Раньше их было гораздо больше", – сказал он, вручая награду Сталлоне.

Среди награжденных Трампом также группа Kiss, автор хита "I Will Survive" певица Глория Гейнор, британский актер Майкл Кроуфорд и кантри-певец Джордж Стрейт.

Фото: whitehouse

На днях в Белом доме прошел концерт итальянского оперного тенора Андреа Бочелли, для дополнительных гостей которого Мелания Трамп отказалась убирать елки.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
На роль Сильвестра Сталлоне нашли актера
07:33, 29 августа 2025
На роль Сильвестра Сталлоне нашли актера
Сильвестр Сталлоне анонсировал новый сезон известного сериала
03:30, 27 сентября 2024
Сильвестр Сталлоне анонсировал новый сезон известного сериала
78-летний Сильвестр Сталлоне извинился перед поклонниками
10:03, 07 января 2025
78-летний Сильвестр Сталлоне извинился перед поклонниками
