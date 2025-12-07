Трамп вручил медаль Сильвестру Сталлоне

7 декабря в Овальном кабинете Дональд Трамп вручил медаль центра Кеннеди Сильвестру Сталлоне, сообщает Zakon.kz.

Премия центра Кеннеди вручается за выдающийся вклад в развитие исполнительского искусства. Во время церемонии Трамп пожаловался на то, что в современном кино, по его мнению, почти не осталось легендарных звезд.

"Мой друг – выдающийся человек, один из настоящих великих кинозвезд. Таких немного. Раньше их было гораздо больше", – сказал он, вручая награду Сталлоне.

BREAKING 🚨 Such a historical moment. President Trump gives Sylvester Stallone the Kennedy Center Honors Medal in the Oval Office



Среди награжденных Трампом также группа Kiss, автор хита "I Will Survive" певица Глория Гейнор, британский актер Майкл Кроуфорд и кантри-певец Джордж Стрейт.

Фото: whitehouse

На днях в Белом доме прошел концерт итальянского оперного тенора Андреа Бочелли, для дополнительных гостей которого Мелания Трамп отказалась убирать елки.