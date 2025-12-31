К казахстанцам обратился Димаш Кудайберген
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сегодня, 31 декабря 2025 года, записал видеообращение, которое адресовал соотечественникам, сообщает Zakon.kz.
Им 31-летний народный артист Казахстана поделился в своем Instagram.
"Уважаемые соотечественники, позвольте от всей души поздравить вас с наступающим Новым годом. Пусть Новый год принесет в каждый дом благополучие, достаток и радость! Желаю вам крепкого здоровья, вашим семьям – мира и благополучия, а вашим сердцам – спокойствия. Пусть все мечты сбудутся, а каждый день будет наполнен счастьем и вдохновением! Пусть Новый год принесет только хорошие новости! С наилучшими пожеланиями, Димаш Кудайберген", – сказал исполнитель, обращаясь к казахстанцам.
В ответ Димаш получил многочисленные поздравления от своих поклонников из разных уголков планеты:
- "С Новым годом!"
- "С наступающим всех Dears и Димаш!"
- "Спасибо тебе, Димаш. И тебя с наступающим Новым годом!"
- "С Новым годом, солнце! Будь счастлив каждый день! Пусть сбываются твои мечты".
- "С наступающим Новым годом, дорогой Димаш и Dears! Счастья всем в Новом году и исполнения всех желаний!"
- "Спасибо! Надеюсь, что поздравление и нас касается! И вас, уважаемый и любимый наш Димаш, с наступающим Новым годом! Будьте счастливы и успешны!"
