#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
505.53
593.44
6.34
Культура и шоу-бизнес

К казахстанцам обратился Димаш Кудайберген

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 20:50 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сегодня, 31 декабря 2025 года, записал видеообращение, которое адресовал соотечественникам, сообщает Zakon.kz.

Им 31-летний народный артист Казахстана поделился в своем Instagram.

"Уважаемые соотечественники, позвольте от всей души поздравить вас с наступающим Новым годом. Пусть Новый год принесет в каждый дом благополучие, достаток и радость! Желаю вам крепкого здоровья, вашим семьям – мира и благополучия, а вашим сердцам – спокойствия. Пусть все мечты сбудутся, а каждый день будет наполнен счастьем и вдохновением! Пусть Новый год принесет только хорошие новости! С наилучшими пожеланиями, Димаш Кудайберген", – сказал исполнитель, обращаясь к казахстанцам.

В ответ Димаш получил многочисленные поздравления от своих поклонников из разных уголков планеты:

  • "С Новым годом!"
  • "С наступающим всех Dears и Димаш!"
  • "Спасибо тебе, Димаш. И тебя с наступающим Новым годом!"
  • "С Новым годом, солнце! Будь счастлив каждый день! Пусть сбываются твои мечты".
  • "С наступающим Новым годом, дорогой Димаш и Dears! Счастья всем в Новом году и исполнения всех желаний!"
  • "Спасибо! Надеюсь, что поздравление и нас касается! И вас, уважаемый и любимый наш Димаш, с наступающим Новым годом! Будьте счастливы и успешны!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 20:50
Поклонница из Астаны исполнила мечту – ее портрет дошел до Димаша Кудайбергена

Ранее команда Димаша Кудайбергена раскрыла интересные факты о его странствиях. Подробнее – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Автомобиль вспыхнул на даче в Кокшетау
21:21, Сегодня
Автомобиль вспыхнул на даче в Кокшетау
Срочное обращение к фанатам распространила команда Димаша Кудайбергена
16:11, 23 декабря 2025
Срочное обращение к фанатам распространила команда Димаша Кудайбергена
"Пришел к одному важному выводу": Димаш Кудайберген записал видеообращение
18:32, 18 декабря 2025
"Пришел к одному важному выводу": Димаш Кудайберген записал видеообращение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: