К казахстанцам обратился Димаш Кудайберген

Им 31-летний народный артист Казахстана поделился в своем Instagram.

"Уважаемые соотечественники, позвольте от всей души поздравить вас с наступающим Новым годом. Пусть Новый год принесет в каждый дом благополучие, достаток и радость! Желаю вам крепкого здоровья, вашим семьям – мира и благополучия, а вашим сердцам – спокойствия. Пусть все мечты сбудутся, а каждый день будет наполнен счастьем и вдохновением! Пусть Новый год принесет только хорошие новости! С наилучшими пожеланиями, Димаш Кудайберген", – сказал исполнитель, обращаясь к казахстанцам.