Культура и шоу-бизнес

Сестренка Димаша Кудайбергена удивила поклонников неожиданным амплуа

Раушан Кудайберген, Димаш, фото , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 00:03 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Сестра казахстанского певца Димаша Кудайбергена – Раушан неожиданно предстала перед подписчиками в новом амплуа, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных 4 декабря в Instagram кадрах девушка работает у гриля в профессиональной кухонной форме, что вызвало бурную реакцию у поклонников артиста.

В подписи к снимкам Раушан лаконично отметила: "Включаю режим шеф-повара", дав понять, что примерила на себя роль шеф-повара.

Пользователи соцсетей сразу же засыпали девушку комментариями, отмечая ее универсальность и природный талант.

"Ты не только красавица, но и умница. Все у тебя прекрасно получается", – написала одна из подписчиц.

Другие интересовались, действительно ли Раушан учится на врача, и восхищались тем, насколько органично она выглядит в новом образе.

А ранее сообщалось, что фото богатейшего азербайджанца с женой восхитили соцсети.

Айсулу Омарова
Читайте также
Недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена восхитила фото с мужем в Берлине
23:36, 02 декабря 2025
Недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена восхитила фото с мужем в Берлине
Недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена показала редкое фото с мужем
21:00, 25 октября 2025
Недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена показала редкое фото с мужем
Сестренка Димаша Кудайбергена покорила фанатов кадрами из Нью-Йорка
23:39, 16 октября 2025
Сестренка Димаша Кудайбергена покорила фанатов кадрами из Нью-Йорка
