Сестренка Димаша Кудайбергена удивила поклонников неожиданным амплуа

Сестра казахстанского певца Димаша Кудайбергена – Раушан неожиданно предстала перед подписчиками в новом амплуа, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных 4 декабря в Instagram кадрах девушка работает у гриля в профессиональной кухонной форме, что вызвало бурную реакцию у поклонников артиста.

В подписи к снимкам Раушан лаконично отметила: "Включаю режим шеф-повара", дав понять, что примерила на себя роль шеф-повара.

Пользователи соцсетей сразу же засыпали девушку комментариями, отмечая ее универсальность и природный талант.

"Ты не только красавица, но и умница. Все у тебя прекрасно получается", – написала одна из подписчиц.

Другие интересовались, действительно ли Раушан учится на врача, и восхищались тем, насколько органично она выглядит в новом образе.

