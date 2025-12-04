Сестренка Димаша Кудайбергена удивила поклонников неожиданным амплуа
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Сестра казахстанского певца Димаша Кудайбергена – Раушан неожиданно предстала перед подписчиками в новом амплуа, сообщает Zakon.kz.
На опубликованных 4 декабря в Instagram кадрах девушка работает у гриля в профессиональной кухонной форме, что вызвало бурную реакцию у поклонников артиста.
В подписи к снимкам Раушан лаконично отметила: "Включаю режим шеф-повара", дав понять, что примерила на себя роль шеф-повара.
Пользователи соцсетей сразу же засыпали девушку комментариями, отмечая ее универсальность и природный талант.
"Ты не только красавица, но и умница. Все у тебя прекрасно получается", – написала одна из подписчиц.
Другие интересовались, действительно ли Раушан учится на врача, и восхищались тем, насколько органично она выглядит в новом образе.
