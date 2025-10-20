Жена 80-летнего Петросяна растрогала поклонников словами о муже
В воскресенье, 19 октября, в России отмечали День отца. В честь этого 36-летняя Татьяня Брухунова посвятила пост 80-летнему мужу Евгению Петросяну, сообщает Zakon.kz.
В Insfagram она написала, что о таком отце своим детям могла только мечтать.
"Внимательный и добрый, ходячая энциклопедия, человек, который знает ответ на любой детский (и не только) вопрос, развеселит самого капризного малыша, успокоит и согреет своим светом", – написала Брухунова.
Юморист не смог пройти мимо этих слов и оставил лаконичный комментарий: смайлик в виде сердца.
Подписчики Татьяны поддержали ее слова:
- Долгих здоровых лет вашему супругу вместе с вами и детьми.
- Спасибо вам за заботу и любовь к великому юмористу века.
- Поздравляю этого замечательного папу с праздником.
- О таком отце и муже мечтают многие!
- Долгих лет Евгению Вагановичу!
- Правда, Татьяна! Как правильно, верно, идеально вы подметили. Евгений Ваганович потрясающий! Здоровья ему и всех благ вашей семье!
Юморист-писатель Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова воспитывают двоих общих детей: сына Вагана (родился 13 марта 2020 года) и дочь Матильду (родилась 13 октября 2023 года). От первого брака у Петросяна есть 56-летняя дочь Викторина, которую в 2025 году он через суд выселил из своей квартиры в Москве.
