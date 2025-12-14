#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Культура и шоу-бизнес

Брухунова опубликовала редкое фото детей от 80-летнего Петросяна и восхитила фанатов

Петросян, дети, Брухунова, фото , фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 20:36 Фото: Instagram/bruhunova
36-летняя Татьяна Брухунова опубликовала редкие кадры своей маленькой дочери и сына от 80-летнего юмориста Евгения Петросяна, сообщает Zakon.kz.

Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из опубликованных кадров Брухунова позирует в светлом зале, держа за руку дочь. На другом снимке уже позируют ее дети вдвоем.

"Какой прекрасный сегодня был день", – написала она под постом.

Публикация вызвала активную реакцию подписчиков Брухуновой.

  • Куколки! Девочки, какие вы красивые и сказочные!
  • Сколько нежности и красоты!
  • Какая-то нереальная нежность!

Татьяна Брухунова состоит в браке с юмористом Евгением Петросяном, которому в настоящее время 80 лет. Пара воспитывает двоих детей.

А ранее Оксана Самойлова рассказала про попытку суицида старшей дочери.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
78-летний Петросян опубликовал редкие фото 4-летнего сына
12:20, 21 августа 2024
78-летний Петросян опубликовал редкие фото 4-летнего сына
Пятая жена Петросяна опубликовала редкое видео с сыном
20:33, 18 января 2025
Пятая жена Петросяна опубликовала редкое видео с сыном
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
20:15, 20 октября 2024
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: