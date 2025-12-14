Брухунова опубликовала редкое фото детей от 80-летнего Петросяна и восхитила фанатов

36-летняя Татьяна Брухунова опубликовала редкие кадры своей маленькой дочери и сына от 80-летнего юмориста Евгения Петросяна, сообщает Zakon.kz.

Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из опубликованных кадров Брухунова позирует в светлом зале, держа за руку дочь. На другом снимке уже позируют ее дети вдвоем.

"Какой прекрасный сегодня был день", – написала она под постом.

Публикация вызвала активную реакцию подписчиков Брухуновой.

Куколки! Девочки, какие вы красивые и сказочные!

Сколько нежности и красоты!

Какая-то нереальная нежность!

Татьяна Брухунова состоит в браке с юмористом Евгением Петросяном, которому в настоящее время 80 лет. Пара воспитывает двоих детей.

