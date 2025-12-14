Брухунова опубликовала редкое фото детей от 80-летнего Петросяна и восхитила фанатов
Фото: Instagram/bruhunova
36-летняя Татьяна Брухунова опубликовала редкие кадры своей маленькой дочери и сына от 80-летнего юмориста Евгения Петросяна, сообщает Zakon.kz.
Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.
На одном из опубликованных кадров Брухунова позирует в светлом зале, держа за руку дочь. На другом снимке уже позируют ее дети вдвоем.
"Какой прекрасный сегодня был день", – написала она под постом.
Публикация вызвала активную реакцию подписчиков Брухуновой.
- Куколки! Девочки, какие вы красивые и сказочные!
- Сколько нежности и красоты!
- Какая-то нереальная нежность!
Татьяна Брухунова состоит в браке с юмористом Евгением Петросяном, которому в настоящее время 80 лет. Пара воспитывает двоих детей.
А ранее Оксана Самойлова рассказала про попытку суицида старшей дочери.
