Петросян раскрыл смысл брака с Брухуновой

Российский юморист Евгений Петросян рассказал о том, что в браке с молодой Татьяной Брухуновой исправляет ошибки прошлых лет, сообщает Zakon.kz.

Этот союз для комика пятый по счету. И, как он рассказал в интервью с Романом Костомаровым, главное счастье для него составляют дети.

"Любви все возрасты покорны, я ощутил это и очень признателен Господу, что он мне предоставил такую возможность. Лучше поздно, чем никогда. Исправляю ошибки молодости. Если Господь позволит мне довести их (детей) до более-менее взрослого состояния, я буду очень рад", – приводит слова Петросяна 5-tv.ru.

Он отметил, что раньше построить счастливый союз у него не получалось из-за нездоровой любви к работе. Петросян признается, что слишком много времени уделял карьере и просто забывал об остальной части жизни, о чем сейчас сильно жалеет.

Брухунова младше супруга на 44 года. Он много времени проводит с общими детьми и женой. Старшему сыну Вагану – четыре года, младшей дочери Матильде недавно исполнился год.

Также стали известны подробности жизни юмориста с его четвертой женой, коллегой по цеху Еленой Степаненко, с которой они прожили 33 года. Адвокат Сергей Жорин выяснил, что примерно 15 лет супруги уже вместе не жили. И последние 12 лет брака с юмористкой Петросян жил с Брухуновой.

Ранее сообщалось, что Петросян подал в суд на дочь от первого брака 56-летнюю Викторину Петросян. Как выяснилось, он хочет выписать ее из московской квартиры.