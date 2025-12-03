83-летний Лев Лещенко получил платиновый диск за легендарную "День Победы"

83-летнему российскому эстрадному певцу Льву Лещенко вручили платиновый диск за рекорд прослушиваний песни "День Победы". Песня преодолела отметку в 50 миллионов прослушиваний на стриминговых сервисах, что является успехом для патриотической композиции, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что, несмотря на свой возраст, Лещенко активно ведет социальные сети. О награждении он рассказал на своей странице в Instagram.

"За несколько минут до начала концерта в Кремлевском дворце, посвященного юбилею песни "День Победы". Платиновый диск за 50 миллионов прослушиваний великой песни на стриминговых платформах", – написал народный артист РСФСР.

Песню "День Победы", написанную композитором Давидом Тухмановым на стихи Владимира Харитонова, Лев Лещенко впервые исполнил в 1975 году на концерте, посвященном 30-летию Победы.

Комментаторы поздравила артиста и пожелали долголетия:

"Очень хочется еще много лет слушать голос и видеть вас в бодром здравии".

