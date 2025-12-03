#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

83-летний Лев Лещенко получил платиновый диск за легендарную "День Победы"

Лев Лещенко, артист, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 12:57 Фото: Instagram/levleschenko_official
83-летнему российскому эстрадному певцу Льву Лещенко вручили платиновый диск за рекорд прослушиваний песни "День Победы". Песня преодолела отметку в 50 миллионов прослушиваний на стриминговых сервисах, что является успехом для патриотической композиции, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что, несмотря на свой возраст, Лещенко активно ведет социальные сети. О награждении он рассказал на своей странице в Instagram.

"За несколько минут до начала концерта в Кремлевском дворце, посвященного юбилею песни "День Победы". Платиновый диск за 50 миллионов прослушиваний великой песни на стриминговых платформах", – написал народный артист РСФСР.

Песню "День Победы", написанную композитором Давидом Тухмановым на стихи Владимира Харитонова, Лев Лещенко впервые исполнил в 1975 году на концерте, посвященном 30-летию Победы.

Комментаторы поздравила артиста и пожелали долголетия:

"Очень хочется еще много лет слушать голос и видеть вас в бодром здравии".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 12:57
Лариса Долина посвятила 83-летнему Льву Лещенко трогательное признание

Ранее мы рассказывали, что 60-летний заслуженный артист России Валерий Меладзе в очередной раз прилетел в Астану. Исполнитель хита "Салют, Вера!" опубликовал серию фотографий и видео из столичного аэропорта.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
