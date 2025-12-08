"Строгий какой!": Димаш Кудайберген обратился к поклонникам из Швейцарии

После грандиозных шоу в Великобритании, Германии, Египте и недолгого затишья всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген вышел на связь со своими поклонниками, сообщает Zakon.kz.

Сегодня 31-летний народный артист Казахстана опубликовал новую публикацию в Instagram.

"Дорогие друзья, мы прибыли в Швейцарию! Следите за новостями! @unmigration", – написал Димаш 8 декабря 2025 года.

Судя по опубликованному фото, Кудайберген выступит на мероприятии, организованном Международной организацией по миграции (МОМ, IOM).

В комментариях мама Димаша пожелала сыну удачи.

"Пусть каждый твой шаг будет удачным!" – написала Светлана Айтбаева.

А многочисленная армия фанатов заверила, что ждут с нетерпением новостей от Кудайбергена:

"Строгий какой! И красивый как всегда".

"Буду ждать новых новостей от тебя, дорогой Димаш".

"Прекрасных и продуктивных дней в Швейцарии, Димаш! Следим, ждем, любим, гордимся! Доброго дня!"

"Ух ты... привет дорогой. Следим, еще как следим за новостями твоими. Уже скучаем. Какой ты презентабельный! Интересно, какие дела тебя туда занесли. Удачи, наш дорогой... всегда во всем".

Материал по теме В семье Димаша Кудайбергена отметили важный праздник

15 февраля 2024 года Международная организация по миграции объявила о назначении новых послов доброй воли. Народный артист Казахстана, музыкант, певец и композитор Димаш Кудайберген был назначен региональным послом доброй воли МОМ (с региональной ролью в Азии).