Культура и шоу-бизнес

"Строгий какой!": Димаш Кудайберген обратился к поклонникам из Швейцарии

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 17:20 Фото: ru.dimashnews.com
После грандиозных шоу в Великобритании, Германии, Египте и недолгого затишья всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген вышел на связь со своими поклонниками, сообщает Zakon.kz.

Сегодня 31-летний народный артист Казахстана опубликовал новую публикацию в Instagram.

"Дорогие друзья, мы прибыли в Швейцарию! Следите за новостями! @unmigration", – написал Димаш 8 декабря 2025 года.

Судя по опубликованному фото, Кудайберген выступит на мероприятии, организованном Международной организацией по миграции (МОМ, IOM).

В комментариях мама Димаша пожелала сыну удачи.

"Пусть каждый твой шаг будет удачным!" – написала Светлана Айтбаева.

А многочисленная армия фанатов заверила, что ждут с нетерпением новостей от Кудайбергена:

  • "Строгий какой! И красивый как всегда".
  • "Буду ждать новых новостей от тебя, дорогой Димаш".
  • "Прекрасных и продуктивных дней в Швейцарии, Димаш! Следим, ждем, любим, гордимся! Доброго дня!"
  • "Ух ты... привет дорогой. Следим, еще как следим за новостями твоими. Уже скучаем. Какой ты презентабельный! Интересно, какие дела тебя туда занесли. Удачи, наш дорогой... всегда во всем".

, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 17:20
В семье Димаша Кудайбергена отметили важный праздник

15 февраля 2024 года Международная организация по миграции объявила о назначении новых послов доброй воли. Народный артист Казахстана, музыкант, певец и композитор Димаш Кудайберген был назначен региональным послом доброй воли МОМ (с региональной ролью в Азии).

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
