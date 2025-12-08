В семье Димаша Кудайбергена отметили важный праздник

Накануне, 7 декабря 2025 года, у казахстанского деятеля культуры Каната Айтбаева был день рождения. С этим важным праздником его поздравила супруга – артистка Светлана Айтбаева, сообщает Zakon.kz.

Мама всемирно известного казахстанца Димаша Кудайбергена обратилась к мужу посредством Instagram-Stories. Светлана Айтбаева опубликовала совместное фото, под которым оставила трогательную запись со смайликом в виде алого сердца:

"С днем рождения!"

Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73

К поздравлениям присоединились многомиллионные поклонники Димаша из разных уголков планеты.

К примеру, латвийские Dears поделились серией семейных снимков и видео.

"Дорогой Канат Кудайбергенович! Примите наши самые сердечные поздравления и прекрасные пожелания счастья, мира, здоровья, благополучия и процветания вам, вашей чудесной маме Миуа апа и всей замечательной семье! Любим и очень-очень ждем в Риге!" – написали фанаты.

А Dears из Бразилии собрали видеоролик из семейных кадров.

"С днем рождения, господин Канат! Пусть ваш новый год будет наполнен здоровьем, радостью и благополучием", – пожелали поклонники.

На поздравления фанатов сына отреагировал и сам Канат Айтбаев, который поблагодарил их: "Большое спасибо!"

