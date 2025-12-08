В семье Димаша Кудайбергена отметили важный праздник
Мама всемирно известного казахстанца Димаша Кудайбергена обратилась к мужу посредством Instagram-Stories. Светлана Айтбаева опубликовала совместное фото, под которым оставила трогательную запись со смайликом в виде алого сердца:
"С днем рождения!"
Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
К поздравлениям присоединились многомиллионные поклонники Димаша из разных уголков планеты.
К примеру, латвийские Dears поделились серией семейных снимков и видео.
"Дорогой Канат Кудайбергенович! Примите наши самые сердечные поздравления и прекрасные пожелания счастья, мира, здоровья, благополучия и процветания вам, вашей чудесной маме Миуа апа и всей замечательной семье! Любим и очень-очень ждем в Риге!" – написали фанаты.
А Dears из Бразилии собрали видеоролик из семейных кадров.
"С днем рождения, господин Канат! Пусть ваш новый год будет наполнен здоровьем, радостью и благополучием", – пожелали поклонники.
На поздравления фанатов сына отреагировал и сам Канат Айтбаев, который поблагодарил их: "Большое спасибо!"
Материал по теме
Ранее сообщалось, что в Алматы вышла книга про Димаша Кудайбергена. Подробнее – здесь.