#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
508.3
592.17
6.63
Культура и шоу-бизнес

Как выглядит скандальная квартира Ларисы Долиной за 728 млн тенге

Лариса Долина, квартира, дизайн , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 23:42 Фото: Instagram/larisa.dolina.official
После того как российская певица Лариса Долина через суд смогла вернуть себе элитную квартиру в Хамовниках стоимостью 112 млн рублей (около 728 млн тенге), эксперты обратили внимание на оформление жилья, сообщает Zakon.kz.

Интерьер, несмотря на высокую цену и престижное расположение, вызвал критику дизайнеров. По их словам, дорогой ремонт выглядит устаревшим и не соответствующим современным представлениям об элитном жилье.

Дизайнер Вадим Матевосянц в интервью "Ленте.ру" отметил, что в квартире ощущается "визуальная разрозненность" и отсутствие единой концепции. Он связал это с тем, что ремонт, вероятно, проводили в разные периоды и разные исполнители. По его словам, многие элементы интерьера напоминают стилистику 1990-х годов – эпохи первых "евроремонтов". К таким деталям он отнес витражные двери, массивные многоуровневые потолки и паркет нестандартного бежево-зеленого оттенка.

Фото: Instagram/larisa.dolina.official

"Каждый элемент сам по себе вроде бы неплохой, но вместе они не складываются в цельный интерьер", – отметил специалист.

Лучшее впечатление на него произвела гостиная, однако и там, по его словам, есть спорные решения – например, бутафорский камин и кондиционер, установленный на видном месте. По мнению Матевосянца, коммуникации можно было скрыть за потолком и интегрировать в систему воздуховодов.

Худшими комнатами дизайнер назвал кухню и санузел. Ванная выполнена в насыщенной синей гамме с ярким цветочным панно – решение, которое, по его мнению, визуально перегружает пространство. Эксперт заявил, что полностью переделал бы эту часть квартиры, выбрав светлые тона и более классический стиль сантехники.

Фото: Instagram/larisa.dolina.official

Кухня также выбивается из общего оформления – в первую очередь из-за ярко-зеленых фасадов. При этом столовая, расположенная рядом, оформлена в другом стиле, что усиливает разобщенность интерьера. Из положительных решений Матевосянц отметил лишь часть мебели и удачную плитку.

Ранее продюсер раскрыл, сколько Лариса Долина заработает на корпоративах в Новый год.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Ларисе Долиной, пострадавшей от мошенников, вернули квартиру
10:57, 29 марта 2025
Ларисе Долиной, пострадавшей от мошенников, вернули квартиру
Отар Кушанашвили жестко высказался об обманутой мошенниками Ларисе Долиной
14:51, 20 августа 2024
Отар Кушанашвили жестко высказался об обманутой мошенниками Ларисе Долиной
Как мошенникам удалось обмануть Ларису Долину – всплыли материалы суда
13:35, 27 октября 2025
Как мошенникам удалось обмануть Ларису Долину – всплыли материалы суда
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: