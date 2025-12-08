Как выглядит скандальная квартира Ларисы Долиной за 728 млн тенге

После того как российская певица Лариса Долина через суд смогла вернуть себе элитную квартиру в Хамовниках стоимостью 112 млн рублей (около 728 млн тенге), эксперты обратили внимание на оформление жилья, сообщает Zakon.kz.

Интерьер, несмотря на высокую цену и престижное расположение, вызвал критику дизайнеров. По их словам, дорогой ремонт выглядит устаревшим и не соответствующим современным представлениям об элитном жилье.

Дизайнер Вадим Матевосянц в интервью "Ленте.ру" отметил, что в квартире ощущается "визуальная разрозненность" и отсутствие единой концепции. Он связал это с тем, что ремонт, вероятно, проводили в разные периоды и разные исполнители. По его словам, многие элементы интерьера напоминают стилистику 1990-х годов – эпохи первых "евроремонтов". К таким деталям он отнес витражные двери, массивные многоуровневые потолки и паркет нестандартного бежево-зеленого оттенка.

Фото: Instagram/larisa.dolina.official

"Каждый элемент сам по себе вроде бы неплохой, но вместе они не складываются в цельный интерьер", – отметил специалист.

Лучшее впечатление на него произвела гостиная, однако и там, по его словам, есть спорные решения – например, бутафорский камин и кондиционер, установленный на видном месте. По мнению Матевосянца, коммуникации можно было скрыть за потолком и интегрировать в систему воздуховодов.

Худшими комнатами дизайнер назвал кухню и санузел. Ванная выполнена в насыщенной синей гамме с ярким цветочным панно – решение, которое, по его мнению, визуально перегружает пространство. Эксперт заявил, что полностью переделал бы эту часть квартиры, выбрав светлые тона и более классический стиль сантехники.

Фото: Instagram/larisa.dolina.official

Кухня также выбивается из общего оформления – в первую очередь из-за ярко-зеленых фасадов. При этом столовая, расположенная рядом, оформлена в другом стиле, что усиливает разобщенность интерьера. Из положительных решений Матевосянц отметил лишь часть мебели и удачную плитку.

