Культура и шоу-бизнес

Лурье не смогла принять скандальную квартиру Ларисы Долиной из-за ее отъезда из России

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 19:11 Фото: freepik
Полина Лурье не смогла принять квартиру в Хамовниках, приобретенную у певицы Ларисы Долиной, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 января РИА Новости сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

По ее словам, передача жилья не состоялась из-за отсутствия самой артистки на встрече. Представитель Долиной, присутствовавший вместо нее, не имел полномочий на передачу квартиры, ключей и подписание акта приема-передачи.

Свириденко уточнила, что без подписанного акта Лурье не может заселиться в квартиру. Также отмечается, что Лариса Долина не смогла прийти на встречу, поскольку находится в отъезде.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина съехала из квартиры в Хамовниках и покинула Россию. 

16 декабря 2025 года Верховный суд России встал на сторону Полины Лурье. Он отменил решения судов трех инстанций по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Полина Лурье, которая купила скандальную квартиру у Ларисы Долиной, прервала молчание
18:36, 13 декабря 2025
Полина Лурье, которая купила скандальную квартиру у Ларисы Долиной, прервала молчание
Скандальная квартира Ларисы Долиной: Верховный суд России встал на сторону Лурье
19:44, 16 декабря 2025
Скандальная квартира Ларисы Долиной: Верховный суд России встал на сторону Лурье
Лариса Долина съехала из квартиры в Хамовниках и покинула Россию
11:22, Сегодня
Лариса Долина съехала из квартиры в Хамовниках и покинула Россию
