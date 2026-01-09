Лурье не смогла принять скандальную квартиру Ларисы Долиной из-за ее отъезда из России

Полина Лурье не смогла принять квартиру в Хамовниках, приобретенную у певицы Ларисы Долиной, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 января РИА Новости сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

По ее словам, передача жилья не состоялась из-за отсутствия самой артистки на встрече. Представитель Долиной, присутствовавший вместо нее, не имел полномочий на передачу квартиры, ключей и подписание акта приема-передачи.

Свириденко уточнила, что без подписанного акта Лурье не может заселиться в квартиру. Также отмечается, что Лариса Долина не смогла прийти на встречу, поскольку находится в отъезде.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина съехала из квартиры в Хамовниках и покинула Россию.

16 декабря 2025 года Верховный суд России встал на сторону Полины Лурье. Он отменил решения судов трех инстанций по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках.

