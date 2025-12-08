Кайрат Нуртас показал редкое видео с маленькой дочкой и растрогал поклонников

Казахстанский певец Кайрат Нуртас 8 декабря опубликовал в Instagram трогательное видео, на котором держит на руках маленькую дочь, сообщает Zakon.kz.

Пост артиста вызвал бурную реакцию поклонников и быстро набрал десятки тысяч лайков.

"Дочка, моя маленькая Рабия Султан", – написал Нуртас под постом.

Многие подписчики поздравили артиста и выразили надежду, что в его семье царят мир и благополучие.

Мы любим Кайрата, его малышей и Жулдыз – всех вместе!

Когда вижу их, они для меня как родной брат и невестка. Когда вижу, что они вместе – радуюсь, а если вдруг не появляются или не общаются, сразу начинаю переживать. Будьте счастливы, пожалуйста.

Будьте счастливы, дорогие мои! За ваши отношения переживаю больше, чем за свои собственные.

