Кайрат Нуртас показал редкое видео с маленькой дочкой и растрогал поклонников
Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский певец Кайрат Нуртас 8 декабря опубликовал в Instagram трогательное видео, на котором держит на руках маленькую дочь, сообщает Zakon.kz.
Пост артиста вызвал бурную реакцию поклонников и быстро набрал десятки тысяч лайков.
"Дочка, моя маленькая Рабия Султан", – написал Нуртас под постом.
Многие подписчики поздравили артиста и выразили надежду, что в его семье царят мир и благополучие.
- Мы любим Кайрата, его малышей и Жулдыз – всех вместе!
- Когда вижу их, они для меня как родной брат и невестка. Когда вижу, что они вместе – радуюсь, а если вдруг не появляются или не общаются, сразу начинаю переживать. Будьте счастливы, пожалуйста.
- Будьте счастливы, дорогие мои! За ваши отношения переживаю больше, чем за свои собственные.
