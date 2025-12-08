#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
508.3
592.17
6.63
Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас показал редкое видео с маленькой дочкой и растрогал поклонников

Кайрат Нуртас, дети, видео , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 00:37 Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский певец Кайрат Нуртас 8 декабря опубликовал в Instagram трогательное видео, на котором держит на руках маленькую дочь, сообщает Zakon.kz.

Пост артиста вызвал бурную реакцию поклонников и быстро набрал десятки тысяч лайков.

"Дочка, моя маленькая Рабия Султан", – написал Нуртас под постом.

Многие подписчики поздравили артиста и выразили надежду, что в его семье царят мир и благополучие.

  • Мы любим Кайрата, его малышей и Жулдыз – всех вместе!
  • Когда вижу их, они для меня как родной брат и невестка. Когда вижу, что они вместе – радуюсь, а если вдруг не появляются или не общаются, сразу начинаю переживать. Будьте счастливы, пожалуйста.
  • Будьте счастливы, дорогие мои! За ваши отношения переживаю больше, чем за свои собственные.

А ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген стал глобальным послом доброй воли ООН.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Кайрат Нуртас на фоне слухов о разладе в семье показал неожиданное видео
18:17, 04 октября 2025
Кайрат Нуртас на фоне слухов о разладе в семье показал неожиданное видео
Кайрат Нуртас в преддверии большого события трогательно обратился к поклонникам
21:17, 05 октября 2025
Кайрат Нуртас в преддверии большого события трогательно обратился к поклонникам
Видео Кайрата Нуртаса вызвало споры в Сети
04:30, 05 июня 2024
Видео Кайрата Нуртаса вызвало споры в Сети
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: