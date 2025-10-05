Кайрат Нуртас в преддверии большого события трогательно обратился к поклонникам

Казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал в сторис Instagram трогательное обращение к своим поклонникам, посвященное предстоящему концерту на Центральном стадионе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Артист отметил, что до долгожданной встречи со зрителями остается меньше месяца.

"До нашей встречи на Центральном стадионе Алматы осталось меньше месяца. Есть волнение… Но, безусловно, поддержка моих близких и слушателей будет особенной. Слава Богу. Я жду тебя, мой слушатель", – написал Нуртас, выразив волнение и благодарность фанатам за поддержку.

Ранее Кайрат Нуртас на фоне слухов о разладе в семье показал неожиданное видео.

