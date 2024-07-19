Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову

Казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова продолжает рассказывать о своих переживаниях из-за ареста звездного сына. На этот раз она намекнула, что ее невестка Жулдыз Абдукаримова путешествует по миру с детьми только благодаря Кайрату Нуртасу, сообщает Zakon.kz

Своими размышлениями Айдарбекова поделилась с подписчиками на странице в Instagram 19 июля 2024 года. Она разместила видео, на кадрах которого Нуртас проводит время с детьми.

"Сезим и Алау переживают за отца, звонят мне и говорят: "Бабушка, мы очень сильно любим папу". Даст Бог очень скоро (Кайрат выйдет на свободу. – Прим. ред.), мы часы считаем. Чтобы он не говорил детям, наверное, он ни разу им не отказывал ни в чем. Его цель – исполнять их мечты". Гульзира Айдарбекова

Также она отметила, что, даже находясь под арестом, он очень переживает за детей и передает через адвоката все им необходимое для исполнения их желаний, "будь-то Корея или Барселона".

"Желаю, чтобы у моих внуков было много счастливых моментов", – добавила Айдарбекова.

Непростые отношения звездной семьи давно активно обсуждаются в Сети. Днем ранее фанаты Нуртаса также упрекнули Абдукаримову. Они уверены, что актриса оказалась в Барселоне только благодаря мужу.

Об отъезде Жулдыз Абдукаримовой с детьми в Испанию стало известно 9 июля 2024 года. За границу она отправилась после семейного отдыха в Боровом.

Что касается ее мужа, то 5 июля Кайрата Нуртаса задержали за драку и нецензурную брань в самолете. В суде певца признали виновным и назначили 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Народный любимец попытался обжаловать приговор, но решение суда первой инстанции оставили без изменений.

12 июля жена Кайрата Нуртаса после многочисленных вопросов от подписчиков впервые высказалась об аресте. Жулдыз Абдукаримова заявила, что перед законом все граждане Казахстана равны, и что арестованный на 15 суток певец "доказал это и отвечает за свой поступок".