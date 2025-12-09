"Құтты болсын, Иманбек!": фанаты ликуют после награждения диджея орденом "Құрмет"

8 декабря 2025 года казахстанский диджей Иманбек Зейкенов, более известный как Imanbek, первый обладатель премии "Грэмми" в истории страны, получил государственную награду – орден "Құрмет". Почитатели его таланта поспешили поздравить музыканта, устроив онлайн-торжество, сообщает Zakon.kz.

Так, артист опубликовал фотографию с награждения и получил волну теплых слов от пользователей Сети.

Вы хороший пример для молодежи, и пусть государство почаще обращает внимание на талантливых людей.

Құтты болсын, Иманбек! Красава!

Обалдеть!

Кто-то скажет, что ему повезло.

Это прекрасно – ценить труд честных людей для страны!

Поздравляю Иманбека! Грэмми-лауреат априори достоин государственной награды.

Молодец!

"Құрмет" – это государственная награда Казахстана, орден Почёта, которым награждают граждан за значительный вклад в развитие экономики, социальной сферы, науки, культуры, образования, а также за образцовую службу в госорганах и активную общественную деятельность, символизируя почет и уважение.

В 2019 году Imanbek стал всемирно популярным благодаря своему ремиксу на песню Saint Jhn "Roses", за которую получил музыкальную премию "Грэмми-2021".

Как отмечали в СМИ, выпускник Павлодарского колледжа транспорта и коммуникаций Иманбек Зейкенов не имеет музыкального образования, он чувствует музыку сердцем.