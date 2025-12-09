"Құтты болсын, Иманбек!": фанаты ликуют после награждения диджея орденом "Құрмет"
Так, артист опубликовал фотографию с награждения и получил волну теплых слов от пользователей Сети.
- Вы хороший пример для молодежи, и пусть государство почаще обращает внимание на талантливых людей.
- Құтты болсын, Иманбек! Красава!
- Обалдеть!
- Кто-то скажет, что ему повезло.
- Это прекрасно – ценить труд честных людей для страны!
- Поздравляю Иманбека! Грэмми-лауреат априори достоин государственной награды.
- Молодец!
"Құрмет" – это государственная награда Казахстана, орден Почёта, которым награждают граждан за значительный вклад в развитие экономики, социальной сферы, науки, культуры, образования, а также за образцовую службу в госорганах и активную общественную деятельность, символизируя почет и уважение.
В 2019 году Imanbek стал всемирно популярным благодаря своему ремиксу на песню Saint Jhn "Roses", за которую получил музыкальную премию "Грэмми-2021".
Как отмечали в СМИ, выпускник Павлодарского колледжа транспорта и коммуникаций Иманбек Зейкенов не имеет музыкального образования, он чувствует музыку сердцем.