Культура и шоу-бизнес

"Құтты болсын, Иманбек!": фанаты ликуют после награждения диджея орденом "Құрмет"

Иманбек Зейкенов, артист
8 декабря 2025 года казахстанский диджей Иманбек Зейкенов, более известный как Imanbek, первый обладатель премии "Грэмми" в истории страны, получил государственную награду – орден "Құрмет". Почитатели его таланта поспешили поздравить музыканта, устроив онлайн-торжество, сообщает Zakon.kz.

Так, артист опубликовал фотографию с награждения и получил волну теплых слов от пользователей Сети.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 12:43
Иманбек получил орден "Құрмет"
  • Вы хороший пример для молодежи, и пусть государство почаще обращает внимание на талантливых людей.
  • Құтты болсын, Иманбек! Красава!
  • Обалдеть!
  • Кто-то скажет, что ему повезло.
  • Это прекрасно – ценить труд честных людей для страны!
  • Поздравляю Иманбека! Грэмми-лауреат априори достоин государственной награды.
  • Молодец!

"Құрмет" – это государственная награда Казахстана, орден Почёта, которым награждают граждан за значительный вклад в развитие экономики, социальной сферы, науки, культуры, образования, а также за образцовую службу в госорганах и активную общественную деятельность, символизируя почет и уважение.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 12:43
Я не буду с ней спорить: Иманбек ответил на критику Розы Рымбаевой

В 2019 году Imanbek стал всемирно популярным благодаря своему ремиксу на песню Saint Jhn "Roses", за которую получил музыкальную премию "Грэмми-2021".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 12:43
Диджей Imanbek из Казахстана номинирован на "Грэмми" во второй раз

Как отмечали в СМИ, выпускник Павлодарского колледжа транспорта и коммуникаций Иманбек Зейкенов не имеет музыкального образования, он чувствует музыку сердцем.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
