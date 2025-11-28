#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Спасибо за нашего Алекса": казахстанцы благодарят Игоря Крутого за новый хит

пианино, ноты, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 16:48 Фото: pexels
Казахстанец Александр Лим, более известный как Alex Lim, поделился с аудиторией радостной новостью. У музыканта вышла новая песня под названием "Отпусти меня", которую написал известный композитор Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

Представитель Казахстана, выигравший "Новую волну" в 2025 году, уточнил, что его песню можно найти уже на всех площадках.

"Саша, ты сам осознаешь?": новое видео Игоря Крутого с казахстанцем обсуждают в Сети
  • Сотрудничество с И. Крутым – это самая важная победа!
  • Поздравляю с еще одним хитом от Крутого!
  • Жду еще новых песен, две вышедшие уже в плейлисте и на повторе.
  • До самых потайных уголков души.
  • Спасибо за нашего Алекса. Вот какие получаются хиты, когда встречаются два талантливых человека.
  • Знала, что ты будешь звездой.
  • До слез, – пишут многочисленные поклонники артиста.

Премьера первой песни под названием "Вокзал", написанной также Крутым, состоялась 31 октября 2025 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
