"Спасибо за нашего Алекса": казахстанцы благодарят Игоря Крутого за новый хит
Казахстанец Александр Лим, более известный как Alex Lim, поделился с аудиторией радостной новостью. У музыканта вышла новая песня под названием "Отпусти меня", которую написал известный композитор Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.
Представитель Казахстана, выигравший "Новую волну" в 2025 году, уточнил, что его песню можно найти уже на всех площадках.
- Сотрудничество с И. Крутым – это самая важная победа!
- Поздравляю с еще одним хитом от Крутого!
- Жду еще новых песен, две вышедшие уже в плейлисте и на повторе.
- До самых потайных уголков души.
- Спасибо за нашего Алекса. Вот какие получаются хиты, когда встречаются два талантливых человека.
- Знала, что ты будешь звездой.
- До слез, – пишут многочисленные поклонники артиста.
Премьера первой песни под названием "Вокзал", написанной также Крутым, состоялась 31 октября 2025 года.
