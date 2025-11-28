"Спасибо за нашего Алекса": казахстанцы благодарят Игоря Крутого за новый хит

Казахстанец Александр Лим, более известный как Alex Lim, поделился с аудиторией радостной новостью. У музыканта вышла новая песня под названием "Отпусти меня", которую написал известный композитор Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

Представитель Казахстана, выигравший "Новую волну" в 2025 году, уточнил, что его песню можно найти уже на всех площадках.

Сотрудничество с И. Крутым – это самая важная победа!

Поздравляю с еще одним хитом от Крутого!

Жду еще новых песен, две вышедшие уже в плейлисте и на повторе.

До самых потайных уголков души.

Спасибо за нашего Алекса. Вот какие получаются хиты, когда встречаются два талантливых человека.

Знала, что ты будешь звездой.

До слез, – пишут многочисленные поклонники артиста.

Премьера первой песни под названием "Вокзал", написанной также Крутым, состоялась 31 октября 2025 года.