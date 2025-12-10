Фанаты в Риге шокировали Димаша Кудайбергена неожиданным древним подарком

Во вторник, 9 декабря 2025 года, народный артист Казахстана Димаш Кудайберген прилетел в Ригу, где состоится его сольный концерт Stranger. Поклонники по традиции тепло встретили его в аэропорту и подарили традиционный латышский музыкальный инструмент кокле, сообщает Zakon.kz.

Кокле – старинный музыкальный инструмент, который, по данным ученых, появился еще у прибалтийских племен. А в XIII веке уже существовало сословие музыкантов, которые профессионально играли на нем.

Фото: dimashnews.com

На портале DimashNews подробно рассказали об инструменте. Он имеет полое трапециевидное тело и тонкую деревянную платформу. На узком металлическом стержне размещаются деревянные колышки, на которых крепятся от 6 до 9 струн. В наше время их может быть и до 20.

Фото: dimashnews.com

Существует много преданий, связанных с этим инструментом, он часто упоминается в сказках и былинах. Кокле включен в культурный канон Латвии.

Фото: dimashnews.com

Dears из фан-клуба Димаша в Латвии поделились, что в народе отношение к этому музыкальному инструменту очень трепетное, как к ребенку, поэтому его принято дарить обернутым в вязаное одеяло или плед.

Материал по теме "Пирамиды такого не видели": Димаш Кудайберген показал яркие кадры своего шоу в Египте

30 ноября 2025 года Кудайберген выступил с сольным концертом у подножия пирамид в районе Гизы. Ранее музыкант уже признавался, что никогда не был в Египте.

Кроме того, 8 декабря артист стал глобальным послом доброй воли Международной организации по миграции (МОМ) ООН.