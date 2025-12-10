Фанаты в Риге шокировали Димаша Кудайбергена неожиданным древним подарком
Кокле – старинный музыкальный инструмент, который, по данным ученых, появился еще у прибалтийских племен. А в XIII веке уже существовало сословие музыкантов, которые профессионально играли на нем.
На портале DimashNews подробно рассказали об инструменте. Он имеет полое трапециевидное тело и тонкую деревянную платформу. На узком металлическом стержне размещаются деревянные колышки, на которых крепятся от 6 до 9 струн. В наше время их может быть и до 20.
Существует много преданий, связанных с этим инструментом, он часто упоминается в сказках и былинах. Кокле включен в культурный канон Латвии.
Dears из фан-клуба Димаша в Латвии поделились, что в народе отношение к этому музыкальному инструменту очень трепетное, как к ребенку, поэтому его принято дарить обернутым в вязаное одеяло или плед.
30 ноября 2025 года Кудайберген выступил с сольным концертом у подножия пирамид в районе Гизы. Ранее музыкант уже признавался, что никогда не был в Египте.
Кроме того, 8 декабря артист стал глобальным послом доброй воли Международной организации по миграции (МОМ) ООН.