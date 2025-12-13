Супругу и дочь Кайрата Нуртаса подвергли осуждению из-за откровенных нарядов

Жена казахстанского певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова публикует фотографии и видео с семейных праздников, сообщает Zakon.kz.

На новых кадрах Жулдыз запечатлена с дочерью Алау. Мама и дочь держатся за руки перед камерой. Их наряды довольно откровенные: у обеих открыты плечи и декольте, а у Алау оголены колени.

Часть пользователей посчитала образы слишком откровенными:

Одежда красивая и подходит им, но у каждой одежды есть свое место. В кругу родных и родственников нужно одеваться по-другому – прикрывать грудь, не быть открытой перед отцом и старшими.

Все хорошо, но казахским девушкам не стоит открывать грудь.

Другие, наоборот, встали на защиту медиазвезд:

Все очень красиво и подходит ей. Алаука еще совсем молодая девушка, хочет – длинное носит, хочет – короткое. У нее и ноги красивые, и сама она красивая, все ей идет…

Удивляюсь: сплошь взрослые люди, а в комментариях столько грязи.

Жулдыз выиграла эту жизнь. Фигура пушка-бомба.

Ранее стало известно, что женился младший брат Жулдыз Абдукаримовой.