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Культура и шоу-бизнес

Жена Кайрата Нуртаса закрыла аккаунт в соцсетях после критики из-за откровенных нарядов

Жулдыз Абдукаримова, критика, соцсети , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 00:49 Фото: Instagram/kair_n
Беременная супруга популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова закрыла свой Instagram-аккаунт после волны критики, сообщает Zakon.kz.

Поводом стали фотографии, на которых актриса и блогер предстала в откровенных нарядах, несмотря на свое положение.

На новых сторис, опубликованных уже в закрытом профиле, Абдукаримова объяснила, что делиться личными моментами теперь хочет только с "настоящими читателями". 

"Хочу делиться хорошими новостями только с настоящими, искренними читателями", – написала актриса. 

Ранее Абдукаримова уже не раз становилась объектом обсуждений в казахстанском сегменте соцсетей – часть пользователей осуждала ее за вызывающие образы, другая – восхищалась ее смелостью и искренностью.

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Айсулу Омарова
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