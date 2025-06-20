Жена Кайрата Нуртаса закрыла аккаунт в соцсетях после критики из-за откровенных нарядов
Фото: Instagram/kair_n
Беременная супруга популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова закрыла свой Instagram-аккаунт после волны критики, сообщает Zakon.kz.
Поводом стали фотографии, на которых актриса и блогер предстала в откровенных нарядах, несмотря на свое положение.
На новых сторис, опубликованных уже в закрытом профиле, Абдукаримова объяснила, что делиться личными моментами теперь хочет только с "настоящими читателями".
"Хочу делиться хорошими новостями только с настоящими, искренними читателями", – написала актриса.
Ранее Абдукаримова уже не раз становилась объектом обсуждений в казахстанском сегменте соцсетей – часть пользователей осуждала ее за вызывающие образы, другая – восхищалась ее смелостью и искренностью.
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