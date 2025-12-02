#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
508.2
589.82
6.54
Культура и шоу-бизнес

Дочь Кайрата Нуртаса своим поступком довела мать до слез

Казахстанские артисты, пара, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 03:30 Фото: Instagram/kair_n
Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова и жена певца Кайрата Нуртаса разместила в соцсетях видео с большим букетом цветов и рассказала, от кого они, сообщает Zakon.kz.

Находясь в автомобиле, Жулдыз прочла вслух текст, написанный на открытке. Во время прочтения ее голос задрожал – так растрогало актрису послание от старшей дочери Сезим.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

"Вы большая молодец, я очень сильно горжусь вами. Не забывайте отдыхать, и надеюсь, вы сейчас этим будете заниматься. Спасибо, что ты моя мама", – обратилась к ней на открытке Сезим.

По словам Жулдыз Абдукаримовой, дочь не только адресовала ей роскошный букет, но и приложила к нему вкусный десерт.

Ранее другая дочь Нуртаса и Абдукаримовой шокировала Казнет откровением о браке своих родителей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Сын Кайрата Нуртаса оказался в больнице
05:40, 29 июня 2025
Сын Кайрата Нуртаса оказался в больнице
Дочь Кайрата Нуртаса отправили учиться за границу
08:40, 09 сентября 2025
Дочь Кайрата Нуртаса отправили учиться за границу
Дети Кайрата Нуртаса на каникулах растрогали Казнет
04:59, 28 октября 2025
Дети Кайрата Нуртаса на каникулах растрогали Казнет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: