Дочь Кайрата Нуртаса своим поступком довела мать до слез

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова и жена певца Кайрата Нуртаса разместила в соцсетях видео с большим букетом цветов и рассказала, от кого они, сообщает Zakon.kz.

Находясь в автомобиле, Жулдыз прочла вслух текст, написанный на открытке. Во время прочтения ее голос задрожал – так растрогало актрису послание от старшей дочери Сезим.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

"Вы большая молодец, я очень сильно горжусь вами. Не забывайте отдыхать, и надеюсь, вы сейчас этим будете заниматься. Спасибо, что ты моя мама", – обратилась к ней на открытке Сезим.

По словам Жулдыз Абдукаримовой, дочь не только адресовала ей роскошный букет, но и приложила к нему вкусный десерт.

