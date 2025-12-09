Женился младший брат Жулдыз Абдукаримовой

Культура и шоу-бизнес

Казахстанский блогер Жулдыз Абдукаримова опубликовала кадры со свадьбы своего младшего брата, сообщает Zakon.kz.

Об этом жена Кайрата Нуртаса сообщила в своем Instagram.

"Женился наш младшенький! Семья Абдукаримовых ждала эту свадьбу. Женился мой родной брат, младший из семьи, Айсултан. Желаю счастья, пусть ваша семья будет прекрасной. Мы всегда будем с вами, всегда поддержим. Пусть в каждом доме будет праздник!" – написала Абдукаримова.

Судя по опубликованному видео, невесту зовут Аружан.

