Женился младший брат Жулдыз Абдукаримовой
Фото: скриншот видео
Казахстанский блогер Жулдыз Абдукаримова опубликовала кадры со свадьбы своего младшего брата, сообщает Zakon.kz.
Об этом жена Кайрата Нуртаса сообщила в своем Instagram.
"Женился наш младшенький! Семья Абдукаримовых ждала эту свадьбу. Женился мой родной брат, младший из семьи, Айсултан. Желаю счастья, пусть ваша семья будет прекрасной. Мы всегда будем с вами, всегда поддержим. Пусть в каждом доме будет праздник!" – написала Абдукаримова.
Судя по опубликованному видео, невесту зовут Аружан.
Ранее Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова вызвали новые слухи в Казнете.
