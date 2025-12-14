#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Разведенные Джиган и Алсу спели дуэтом

Джиган и Алсу выпустили песню Зима, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 07:30 Фото: Instagram/iamgeegun
12 декабря российские исполнители Джиган и Алсу представили долгожданный совместный трек "Зима", сообщает Zakon.kz.

Рэпер Джиган в текущем году отмечен первой в стране Бриллиантовой пластинкой за стопроцентный хит "Худи". Певице Алсу можно присудить титул "Возвращение и открытие года". Так ярко она ворвалась снова на большую сцену после развода и долгих лет практически тишины.

Ранее артисты заявляли в прессе о том, что готовят совместную музыкальную работу. Неожиданно для слушателей переработали "визитную карточку" Алсу – "Зимний сон".

Трек вызвал у публики неоднозначную реакцию. Критики спорят, испортил Джиган классику жанра, или, наоборот, внес свежий глоток воздуха в новый "Зимний сон" под название "Зима". Другие уверены в уникальности дуэта, третьи не увидели в нем новизны.

"Ну и коллаборация: у Джиги тексты всех песен одинаковые, а у Алсу – только ее старые хиты", – высказали свое возмущение первые слушатели.

Выход песни приурочили на важную дату для Джигана – 12 декабря. Потому что именно в этот день он с Оксаной Самойловой праздновал годовщину свадьбы.

На днях Оксана Самойлова рассказала про попытку суицида старшей дочери.

Фото Алия Абди
Алия Абди
