Оксана Самойлова рассказала про попытку суицида старшей дочери

Российский блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова призналась, что ее старшая дочь, 14-летняя Ариела, в подростковом возрасте переживала тяжелый кризис и предпринимала попытку суицида, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной".

По словам Самойловой, самым сложным периодом стали годы с 13 до 13,5 лет, когда ей пришлось впервые столкнуться с проблемами подросткового возраста. Она отметила, что не была готова к тому, насколько непросто отпускать ребенка, принимать его самостоятельность и осознавать, что у него формируется собственная личность. Этот этап она назвала "кошмарным", подчеркнув, что семье пришлось пройти через крайне тяжелые испытания.

Со временем, как рассказала Самойлова, ей удалось изменить подход к воспитанию дочери. Она призналась, что, ослабив контроль и позволив Ариеле больше свободы, заметила обратный эффект – девочка сама стала тянуться к ней, а отношения постепенно наладились. Сейчас, по словам Самойловой, между ними установился доверительный контакт, а период в их общении она называет "идеальным". Принятие дочери со всеми ее сложностями, страхами и внутренними противоречиями помогло им вновь сблизиться.

Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. У пары четверо детей: Ариела, 10-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид. На первое судебное заседание по делу о разводе Джиган не явился, запросив три месяца на примирение сторон. Ранее супруги заключили брачный договор, согласно которому имущество подлежит разделу.