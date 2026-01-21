У разведенной Алсу появился богатый поклонник из криптосферы

В окружении певицы Алсу появился состоятельный поклонник – 38-летний российский бизнесмен, разбогатевший на инвестициях в криптовалюту, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили kp.ru знакомые артистки.

По их словам, знакомство состоялось в прошлом году, после чего Алсу и предпринимателя неоднократно видели вместе на светских мероприятиях. Во время новогодних каникул в Дубае певицу часто замечали в ресторанах в компании нового знакомого и общих друзей.

Инсайдеры утверждают, что мужчина моложе Алсу на четыре года. Ранее он работал в банковской сфере, а затем занялся криптовалютными проектами, которые принесли ему значительное состояние.

Отмечается, что ранее бизнесмен пытался добиться внимания Ольги Бузовой, щедро одаривая ее ювелирными украшениями с бриллиантами, дорогими сумками и, по информации СМИ, подарив минивэн Mercedes-Benz V-Class XL 300 стоимостью до 40 млн рублей.

В окружении Алсу подчеркивают, что ее общение с предпринимателем носит дружеский характер, однако певица принимает его знаки внимания. Также не исключается, что при его поддержке был выпущен ремейк хита "Зимний сон", записанный совместно с рэпером Джиганом.

А ранее 79-летний Сильвестр Сталлоне поразил своей формой.

