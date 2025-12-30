Валерий Меладзе показал фото с Ариной Соболенко

Певец Валерий Меладзе поделился кадром со звездой мирового тенниса Ариной Соболенко, сообщает Zakon.kz.

Судя по публикации, Меладзе посетил матч в качестве зрителя и воспользовался возможностью лично пообщаться с одной из главных звезд женского тенниса. Со слов певца на его странице в Instagram, он сфотографировался с лидером WTA сразу после ее матча на турнире в Дубае. Музыкант особо подчеркнул, что имел возможность лично поздравить с выступлением белорусскую спортсменку.

Снимок быстро разошелся по соцсетям и вызвал активное обсуждение среди поклонников. Фанаты певца обратили внимание на неожиданную, но яркую встречу их кумира с четырехкратной победительницей турниров "Большого шлема".

Перед стартом выставочного матча "Битва полов" Соболенко подарила конфеты своему сопернику.