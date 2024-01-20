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Валерий Меладзе перенес концерты в Алматы в связи со смертью отца

братья Меладзе Фото: Instagram/meladzevalerian
Отец певца и музыкального продюсера Валерия Меладзе скончался в больнице от последствий COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил сам артист.

"В связи со смертью одного из самых близких мне людей мне приходится перенести концерты в Алматы", – цитирует видеообращение Меладзе издание Starhit.

Артист добавил, что концерты перенесены на 2, 4 и 6 февраля.

Ранее сообщалось, что концерт Валерия Меладзе в Алматы перенесли из-за смерти близкого артисту человека.

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