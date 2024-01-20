Валерий Меладзе перенес концерты в Алматы в связи со смертью отца

Фото: Instagram/meladzevalerian

Отец певца и музыкального продюсера Валерия Меладзе скончался в больнице от последствий COVID-19, сообщает Zakon.kz.

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