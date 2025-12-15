"Будет эпично!": историческую мировую премьеру с участием Димаша анонсировала команда Кудайбергена

Накануне, 14 декабря 2025 года, команда всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена объявила фанатам артиста радостную новость, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что в следующем году ожидается историческая мировая премьера с участием 31-летнего казахстанца.

"18 апреля 2026 года в Будапеште состоится историческая мировая премьера: Пласидо Доминго, Степан Хаузер и Димаш Кудайберген впервые выступят вместе на публичной сцене", – говорится под совместной публикацией шоу "Virtuosos" и команды Димаша.

Уточняется, что трио выступит на легендарной арене MVM Dome Budapest. Билеты уже в продаже по ссылке.

"Будапешт ждет вас", – отметили в шоу "Virtuosos" и команда Димаша, обращаясь к фанатам Доминго, Хаузера и Кудайбергена.

Реакции от поклонников долго ждать не пришлось. Они, как всегда, выразили восторг. Некоторые из них похвастались, что уже приобрели билеты и ждут с нетерпением незабываемого вечера:

"Браво!"

"Уже купил билеты".

"Увидимся в Будапеште".

"Это мероприятие будет просто замечательным".

"Это будет эпично! Ждем незабываемого вечера!"

"Жду не дождусь этого незабываемого события! Это будет потрясающе!"

"Димаш, маэстро Доминго, Хаузер! Уау! Такое случается не каждый день!"

"Это будет незабываемый вечер, три музыканта невероятного уровня, поздравляем шоу "Virtuosos". Мы уже с нетерпением ждем, чтобы увидеть этих суперзвезд вместе. Привет из Чили".

12 декабря 2025 года на сцене Xiaomi Arena в Риге состоялось финальное шоу Димаша Кудайбергена "Stranger". Об окончании концертного тура артист рассказал в своих соцсетях. Концертная программа "Stranger", стартовавшая в Алматы, в период с 2022 по 2025 год объединила тысячи поклонников по всему миру.