"Будет эпично!": историческую мировую премьеру с участием Димаша анонсировала команда Кудайбергена
Из нее следует, что в следующем году ожидается историческая мировая премьера с участием 31-летнего казахстанца.
"18 апреля 2026 года в Будапеште состоится историческая мировая премьера: Пласидо Доминго, Степан Хаузер и Димаш Кудайберген впервые выступят вместе на публичной сцене", – говорится под совместной публикацией шоу "Virtuosos" и команды Димаша.
Уточняется, что трио выступит на легендарной арене MVM Dome Budapest. Билеты уже в продаже по ссылке.
"Будапешт ждет вас", – отметили в шоу "Virtuosos" и команда Димаша, обращаясь к фанатам Доминго, Хаузера и Кудайбергена.
Реакции от поклонников долго ждать не пришлось. Они, как всегда, выразили восторг. Некоторые из них похвастались, что уже приобрели билеты и ждут с нетерпением незабываемого вечера:
- "Браво!"
- "Уже купил билеты".
- "Увидимся в Будапеште".
- "Это мероприятие будет просто замечательным".
- "Это будет эпично! Ждем незабываемого вечера!"
- "Жду не дождусь этого незабываемого события! Это будет потрясающе!"
- "Димаш, маэстро Доминго, Хаузер! Уау! Такое случается не каждый день!"
- "Это будет незабываемый вечер, три музыканта невероятного уровня, поздравляем шоу "Virtuosos". Мы уже с нетерпением ждем, чтобы увидеть этих суперзвезд вместе. Привет из Чили".
12 декабря 2025 года на сцене Xiaomi Arena в Риге состоялось финальное шоу Димаша Кудайбергена "Stranger". Об окончании концертного тура артист рассказал в своих соцсетях. Концертная программа "Stranger", стартовавшая в Алматы, в период с 2022 по 2025 год объединила тысячи поклонников по всему миру.