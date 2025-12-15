#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Будет эпично!": историческую мировую премьеру с участием Димаша анонсировала команда Кудайбергена

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 12:24 Фото: ru.dimashnews.com
Накануне, 14 декабря 2025 года, команда всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена объявила фанатам артиста радостную новость, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что в следующем году ожидается историческая мировая премьера с участием 31-летнего казахстанца.

"18 апреля 2026 года в Будапеште состоится историческая мировая премьера: Пласидо Доминго, Степан Хаузер и Димаш Кудайберген впервые выступят вместе на публичной сцене", – говорится под совместной публикацией шоу "Virtuosos" и команды Димаша.

Уточняется, что трио выступит на легендарной арене MVM Dome Budapest. Билеты уже в продаже по ссылке.

"Будапешт ждет вас", – отметили в шоу "Virtuosos" и команда Димаша, обращаясь к фанатам Доминго, Хаузера и Кудайбергена.

Реакции от поклонников долго ждать не пришлось. Они, как всегда, выразили восторг. Некоторые из них похвастались, что уже приобрели билеты и ждут с нетерпением незабываемого вечера:

  • "Браво!"
  • "Уже купил билеты".
  • "Увидимся в Будапеште".
  • "Это мероприятие будет просто замечательным".
  • "Это будет эпично! Ждем незабываемого вечера!"
  • "Жду не дождусь этого незабываемого события! Это будет потрясающе!"
  • "Димаш, маэстро Доминго, Хаузер! Уау! Такое случается не каждый день!"
  • "Это будет незабываемый вечер, три музыканта невероятного уровня, поздравляем шоу "Virtuosos". Мы уже с нетерпением ждем, чтобы увидеть этих суперзвезд вместе. Привет из Чили".

Фото мамы Димаша Кудайбергена из Риги восхитили Сеть

12 декабря 2025 года на сцене Xiaomi Arena в Риге состоялось финальное шоу Димаша Кудайбергена "Stranger". Об окончании концертного тура артист рассказал в своих соцсетях. Концертная программа "Stranger", стартовавшая в Алматы, в период с 2022 по 2025 год объединила тысячи поклонников по всему миру.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
