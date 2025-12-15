Кайрат Нуртас исполнил мечту 70-летней поклонницы

Казахстанский певец Кайрат Нуртас отреагировал на видео своей 70-летней поклонницы, которая мечтала получить его выступление в подарок, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях завирусилось видео, на котором девушка пообещала матери пригласить на ее юбилей любимого артиста. К сожалению, из-за семейных обстоятельств осуществить это не удалось. Из-за этого пенсионерка сильно расстроилась.

"Если Бог даст, пригласим на 75-летие. К тому времени, возможно, появятся и другие Кайраты. Позовем их", – попыталась утешить мать дочь.

Но истинная фанатка не смогла принять такое положение дел.

"Мне нужен только Кайрат Нуртас. Я до сих пор его слушаю, и это не изменится. Кайрат – хороший парень. Не каждый певец может войти в сердце народа. А в мое сердце, в 70 лет, он уже вошел. Он мне как сын", – заявила женщина.

История вызвала отклик у пользователей соцсетей. Сам Кайрат Нуртас сделал репост этого видео к себе на страницу и написал:

"Апа, я обязательно к вам приеду".

Этот поступок очень тронул поклонников певца.

Ранее супругу и дочь Кайрата Нуртаса подвергли осуждению из-за откровенных нарядов.