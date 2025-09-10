Кайрат Нуртас подарил 10-летнему сыну автомобиль

Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас сделал неожиданный подарок младшему сыну – 10-летнему Хану. Об этом накануне, 9 сентября 2025 года, стало известно из Instagram-Stories родного братишки артиста Аяна Нуртаса, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах видно, как глава большого семейства Нуртас Айдарбеков обнял внука и сказал ему:

"Поздравляю с машиной, сынок".

Аян же в свою очередь поздравил брата с покупкой авто и уточнил: "Хану купили?"

"Да, Хану", – коротко ответил Кайрат.

8 сентября 2025 года Жулдыз Абдукаримова показала первые кадры фотосессии пятого ребенка.