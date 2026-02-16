"Наш краш": Нуртас поверг поклонниц в изумление внешним видом
Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский певец Кайрат Нуртас оставил в Instagram новое видео. В новой публикации он зрелищно покидает автомобиль под музыку, сообщает Zakon.kz.
Интересно, что большую часть внимания подписчиков привлекла не артистичность певца, а то, в чем он предстал перед ними.
Бурное обсуждение вызвал пиджак певца, украшенный множеством блестящих брошей.
- Краш forever.
- Твой костюм потрясающий! Это огонь!
- Легенда!
- Сколько брошей прикреплено к костюму?
Ранее Кайрат Нуртас посвятил пост любимой и вызвал вопросы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript