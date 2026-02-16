"Наш краш": Нуртас поверг поклонниц в изумление внешним видом

Казахстанский певец Кайрат Нуртас оставил в Instagram новое видео. В новой публикации он зрелищно покидает автомобиль под музыку, сообщает Zakon.kz.

Интересно, что большую часть внимания подписчиков привлекла не артистичность певца, а то, в чем он предстал перед ними.

Бурное обсуждение вызвал пиджак певца, украшенный множеством блестящих брошей.

Краш forever.

Твой костюм потрясающий! Это огонь!

Легенда!

Сколько брошей прикреплено к костюму?

