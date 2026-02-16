#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

"Наш краш": Нуртас поверг поклонниц в изумление внешним видом

Казахстанский певец, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 04:30 Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский певец Кайрат Нуртас оставил в Instagram новое видео. В новой публикации он зрелищно покидает автомобиль под музыку, сообщает Zakon.kz.

Интересно, что большую часть внимания подписчиков привлекла не артистичность певца, а то, в чем он предстал перед ними.

Бурное обсуждение вызвал пиджак певца, украшенный множеством блестящих брошей.

  • Краш forever.
  • Твой костюм потрясающий! Это огонь!
  • Легенда!
  • Сколько брошей прикреплено к костюму?

Ранее Кайрат Нуртас посвятил пост любимой и вызвал вопросы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
