Полина Диброва решила бороться с хейтом после развода с Дмитрием Дибровым

Фото: Telegram/Полина Диброва

36-летняя Полина Диброва пообещала решительно бороться с травлей после развода с телеведущим, сообщает Zakon.kz.

1 октября в своем Telegram-канале экс-супруга Дмитрия Диброва поблагодарила подписчиков за поддержку и намекнула на скорое разрешение скандала. "Я решила развеяться и немного отдохнуть от происходящего. Девочки, спасибо за поддержку в комментариях. Надеюсь, развязка близка. А травля, однозначно, будет должным образом оформлена и наказана", – написала Полина. Таким образом женщина дала понять, что намерена юридически противостоять нападкам и клевете. А Яна Рудковская и Евгений Плющенко приняли неожиданное решение.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: