Культура и шоу-бизнес

Полина Диброва решила бороться с хейтом после развода с Дмитрием Дибровым

Полина Диброва рассказала о травле после развода с Дмитрием Дибровым, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 08:22 Фото: Telegram/Полина Диброва
36-летняя Полина Диброва пообещала решительно бороться с травлей после развода с телеведущим, сообщает Zakon.kz.

1 октября в своем Telegram-канале экс-супруга Дмитрия Диброва поблагодарила подписчиков за поддержку и намекнула на скорое разрешение скандала.

"Я решила развеяться и немного отдохнуть от происходящего. Девочки, спасибо за поддержку в комментариях. Надеюсь, развязка близка. А травля, однозначно, будет должным образом оформлена и наказана", – написала Полина.

Таким образом женщина дала понять, что намерена юридически противостоять нападкам и клевете.

А Яна Рудковская и Евгений Плющенко приняли неожиданное решение.

Фото Алия Абди
Алия Абди
