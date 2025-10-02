Полина Диброва решила бороться с хейтом после развода с Дмитрием Дибровым
Фото: Telegram/Полина Диброва
36-летняя Полина Диброва пообещала решительно бороться с травлей после развода с телеведущим, сообщает Zakon.kz.
1 октября в своем Telegram-канале экс-супруга Дмитрия Диброва поблагодарила подписчиков за поддержку и намекнула на скорое разрешение скандала.
"Я решила развеяться и немного отдохнуть от происходящего. Девочки, спасибо за поддержку в комментариях. Надеюсь, развязка близка. А травля, однозначно, будет должным образом оформлена и наказана", – написала Полина.
Таким образом женщина дала понять, что намерена юридически противостоять нападкам и клевете.
